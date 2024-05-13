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Работа подробности То ли работников нет, то ли денег: считаем зарплаты новосибирцев — они стоят в очереди за низкооплачиваемой работой

То ли работников нет, то ли денег: считаем зарплаты новосибирцев — они стоят в очереди за низкооплачиваемой работой

Проще всего работу найти фармацевтам, а вот людей искусства и сотрудников медиа некуда девать

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Труднее всего работу найти работникам сферы развлечений и массмедиа

Рынок труда называется так не случайно — на нем меняются и спрос и предложение. Причем речь идет не только об отдельных предпринимателях, а о целых сферах деятельности. Обозреватель НГС Стас Соколов попробовал разобраться, кто за прошедший год стал зарабатывать больше, а чьи доходы в среднем даже упали.

Что говорит Росстат

Лидером по размеру заработной платы уже который год остается «деятельность в области информации и связи». По данным Росстата, в Новосибирске работники предприятий этого профиля в среднем получают почти 140 тыс. рублей в месяц. Эта сумма выглядит вполне реалистично, хотя нужно понимать, что это именно средний показатель. Потому что в свежих вакансиях HeadHunter, например, можно найти предложения от 80 и даже от 60 тысяч для позиции разработчика. Сомнительно, что в наше время за эти деньги можно нанять кого-то стоящего, но такие варианты предложений есть. Однако и верхний порог здесь может легко превышать и 200 и даже 300 тысяч рублей. Знания и навыки такого рода достаточно универсальны, и работодатели находятся здесь в глобальном рынке больше, чем где-либо еще.

На втором месте по уровню зарплат (95,5 тысячи рублей в месяц) находится финансовый сектор и страхование. Третью строчку занимает добыча полезных ископаемых (83,2 тысячи рублей). Меньше всего, по данным Росстата, платят в сфере HoReCa (гостиницы и общепит) — всего 39 тысяч рублей. Связано это, скорее всего, с тем, что существенную часть реальных доходов в этой сфере сотрудники получают в виде чаевых или им платят по серой схеме — просто наличными.

Интересен и другой способ сравнения, который предлагает Росстат: соотношение средней зарплаты по отрасли и средней зарплаты в целом по региону. Оно показывает, насколько лучше этого самого среднего уровня живут сотрудники отдельных видов деятельности. Тоже, конечно, в среднем.

Зарплата водителей категории Е выросла на 86%

В пятерку лидеров, которые зарабатывают больше среднего показателя, вырвались лишь шесть групп. Айтишники имеют доходы в два с лишним раза выше (212% от среднего показателя). Финансисты не преодолели и 150% планки. А ближе всего к средним показателям (99,9%) зарплата у энергетиков и медиков.

За год зарплаты выросли везде — от 6 до 23%. Лидеры повышения доходов — сельское хозяйство, строительство и водоснабжение (свыше 23%). Насколько этот рост соответствует увеличению цен, сказать непросто. Официальный уровень инфляции в 2023 году составил 7,4%. Росстат подсчитал изменение доходов и с учетом этого официального уровня, и максимальный рост (в сельском хозяйстве) составил 14,1%, а риелторы даже потеряли 1,6%.

Что говорят рекрутеры

Данные Росстата относятся ко всему 2023 году, свежих цифр с разбивкой по отраслям пока нет. Более оперативную картину демонстрирует статистика сайтов по поиску работы. Так, в HeadHunter говорят, что в первые четыре месяца этого года спрос на персонал вырос в Новосибирской области на 35% относительно аналогичного периода прошлого года (в целом по РФ чуть ниже, на +32%).

Самый большой дефицит (рост 58%) имеется в ресторанно-гостиничной сфере, более чем в полтора раза выросло количество вакансий мастеров по ремонту и обслуживанию автотранспорта, далее идут рабочий персонал (47%), розничная торговля (38%) и водители (+37%).

Что касается последних, то они (точнее водители категории Е, дающей право управления грузовиками с прицепом) оказались лидерами по посту зарплат. В HeadHunter говорят, что всего за год зарплатные предложения по этой позиции выросли на 86%. Торговая сеть «Магнит», например, сейчас предлагает эту работу, обещая до 250 тысяч рублей в месяц. Эта сумма, конечно, складывается из нескольких элементов, и реальные выплаты могут быть ощутимо меньше. Но и средняя по России зарплата здесь выросла сегодня до 138 тыс рублей.

По итогам апреля медиана предлагаемой зарплаты (то есть показатель, который делит выборку ровно пополам) составила в Новосибирской области 62 029 рубля, и это на 37% больше, чем в апреле 2023 года, говорят в HH. Это меньше медианной зарплаты в целом по стране (64 745 рублей).

Машинист башенного крана может зарабатывать до 130 тыс. рублей в месяц

Еще больше, по данным HH, разрыв в самооценке. В Новосибирске медиана ожидаемой зарплаты на апрель составила всего 60 тысяч рублей. И несмотря на то, что за год она выросла на 20% — это почтит на 10 тысяч рублей меньше, чем в среднем по стране (69 812 рублей).

Интересно, что топ отраслей по доходам HH отличается от данных Росстата. Здесь самые высокие зарплаты в среднем предлагают в сфере «добыча сырья» (126,1 тысячи рублей), «сельское хозяйство» (119,7 тысячи рублей) и … «высший и средний менеджмент» (116,8 тысячи руб). «Добыча сырья» и «сельское хозяйство» лидируют и в плане роста размера предложений в вакансиях (58% и 51% соответственно). Но места от третьего и ниже здесь заняли уже юристы (48%), «строительство и недвижимость» (45/%), «туризм, гостиницы, рестораны» (+44%) и так далее.

Дефицит кадров

В HH отдельно выделяют такую категорию, как уровень конкуренции за кадры. Это соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий. Нормальным считается соотношение от 4 до 7,9 резюме на вакансию. По итогам апреля в Новосибирской области на одну вакансию приходится 2,9 резюме, что говорит о нехватке рабочих рук в регионе, считают в HH. Причем речь идет не о каком-то сезонном дефиците, на лицо более долговременный тренд. Год назад это соотношение было 3,5. В самом большом дефиците в Новосибирской области сейчас медики и фармацевты (1,1 резюме на вакансию), автомобильный бизнес (1,7) и розничная торговля (1,9).

Остались, впрочем, сферы, где работодателю явно есть из кого выбрать. Так, в разделе «маркетинг, реклама, PR» сейчас больше 10 резюме на вакансию, а в «искусстве, развлечениях, массмедиа» — почти 17. Учитывая тот факт, что зарплаты в этой сфере практически не растут, остается удивляться, что делают здесь все эти соискатели.

Дефицит кадров подтверждают и владельцы бизнесов. К примеру, по словам рестораторов, зарплаты квалифицированных поваров за последние полтора года выросли в два с лишним раза, всё больше приходится платить и работникам строительных специальностей, растут размеры окладов у токарей, фрезеровщиков и монтажников.

Начало летнего сезона усилит проблему поиска кадров во всех областях, связанных с сервисом. Курортные зоны ждут туристов и уже сейчас стараются переманить толковых управленцев, официантов, поваров, водителей, сантехников и т. д. Самым крупным «пылесосом» для местного кадрового рынка весной выступает Алтай. О том, что там можно увидеть уже сегодня, можно узнать из свежего репортажа обозревателя НГС.

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