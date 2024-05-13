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Развлечения «Живу в деревне и топлю печку»: актриса Кристина Асмус в восторге от Алтая — она считает его божественным

«Живу в деревне и топлю печку»: актриса Кристина Асмус в восторге от Алтая — она считает его божественным

По словам звезды, лучше всего уехать как можно дальше от Чемала

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Актриса публикует фотографии на фоне гор

Актриса Кристина Асмус заявил, что Алтай — божественное место. По ее словам, именно там можно замедлиться, открыть себя и выдохнуть, главное не останавливаться в Чемале, где много людей.

Как написала актриса в социальных сетях, Алтай большой и разный, и чем дальше ты едешь, тем интереснее он становится. Асмус призналась, что живет в деревне, пьет родниковую воду из-под крана, умывается в речке, моется в бане и много общается с местными.

— Пью кофе с кардамоном и финиками, моюсь в бане, хожу в гости и много обнимаюсь, общаюсь с местными, глажу уличных собак и ягнят, много хожу пешком, слушаю песни на гуслях и горловое пение, топлю печку, готовлю на костре, впитываю культуру и исследую себя. Боже, как же мне тут хорошо! Как мне Алтай к лицу. Да он всякому к лицу! Обязательно, обязательно посетите Алтай, если ещё не. Тут — душа, — восторженно написала Асмус в своих соцсетях.

Ездить на Алтай стало модным среди звезд в прошлом году. За одно лето его посетили Ольга Бузова, Наташа Королёва, Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Звездные туристы чаще отдавали предпочтение отдыху вдали от людей.

*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В марте на Алтай прилетела бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, чтобы отметить свой день рождения. А вот Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы на острове Ла-Диг в Сейшельском архипелаге.

ПО ТЕМЕ
Актриса Кристина Асмус Алтай Отдых Республика Алтай Звезда
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