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Развлечения Павел Прилучный отметил с женой годовщину свадьбы — они встретили праздник на острове

Павел Прилучный отметил с женой годовщину свадьбы — они встретили праздник на острове

Семья отдыхает на Сейшелах

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В день праздника семья находилась на острове Ла-Диг

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы. Как рассказала актриса, в день праздника семья находилась на острове Ла-Диг — один из островов Сейшельского архипелага.

— Сегодня на острове Ла-Диг мы отмечаем нашу годовщину свадьбы. 2 года счастья! Желаю и дальше нести сквозь жизненные моменты огонек любви в наших сердцах, который сегодня отражается в наших глазах, — написала в своих соцсетях Брутян.

Актриса выложила пост в социальной сети Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ). В нем она также разместила видео времяпровождения супругов.

Судя по кадрам, актеры смогли посмотреть на остров, находясь в вертолете, а также ездили на велосипедах. На записи Брутян показала подписчикам одного из обитателя экзотического острова — черепаху.

О том, что супруги улетели на Сейшелы, стало известно в мае

О том, что супруги улетели на Сейшелы, стало известно в мае. Зепюр Брутян устроила сюрприз Прилучного — она увезла мужа в отпуск.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Павел Прилучный Зепюр Брутян Актер Звезды
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