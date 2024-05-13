Павел Прилучный отметил с женой годовщину свадьбы — они встретили праздник на острове

В день праздника семья находилась на острове Ла-Диг Источник: zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили годовщину свадьбы. Как рассказала актриса, в день праздника семья находилась на острове Ла-Диг — один из островов Сейшельского архипелага.



— Сегодня на острове Ла-Диг мы отмечаем нашу годовщину свадьбы. 2 года счастья! Желаю и дальше нести сквозь жизненные моменты огонек любви в наших сердцах, который сегодня отражается в наших глазах, — написала в своих соцсетях Брутян.

Актриса выложила пост в социальной сети Instagram*(деятельность соцсети запрещена в РФ). В нем она также разместила видео времяпровождения супругов.

Судя по кадрам, актеры смогли посмотреть на остров, находясь в вертолете, а также ездили на велосипедах. На записи Брутян показала подписчикам одного из обитателя экзотического острова — черепаху.

О том, что супруги улетели на Сейшелы, стало известно в мае Источник: zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











О том, что супруги улетели на Сейшелы, стало известно в мае. Зепюр Брутян устроила сюрприз Прилучного — она увезла мужа в отпуск.

