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Политика подробности Премьерный показ: Госдума утвердила замов Мишустина — изучаем перестановки в кабмине

Премьерный показ: Госдума утвердила замов Мишустина — изучаем перестановки в кабмине

Кандидатуры глав профильных министерств депутаты рассмотрят 14 мая

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Вот этот будет первым вице-премьером?

Госдума 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства, которые двумя днями ранее внес на рассмотрение вновь ставший премьер-министром Михаил Мишустин. Теперь президент должен подписать указы о назначении вице-премьеров. По закону он не может отказать в назначении кандидатов, утвержденных Госдумой, так что этот вопрос можно считать решенным. А значит пришло время знакомиться.

После инаугурации президента 7 мая правительство в полном составе сложило полномочия, такой порядок установлен действующей Конституцией РФ. Теперь формируется новый кабинет министров. 10 мая Михаил Мишустин, который был главой правительства с 2020 года, вновь назначен на эту должность. Своих заместителей и глав большинства министерств он должен согласовать с Госдумой. Силовой блок и главу МИД назначает лично президент — кандидатуры он согласует с Советом Федерации.

Большинство вице-премьеров остались на своих местах, но есть и новые назначения. Первым вице-премьером в новом кабмине стал Денис Мантуров. Он сменил на этом посту Андрея Белоусова, который в обновленном правительстве должен возглавить Министерство обороны — накануне Владимир Путин представил его кандидатуру на рассмотрение Совфеда. Денис Мантуров тоже был среди вице-премьеров в прежнем составе правительства, параллельно возглавляя Минпромторг. Но статус министра промышленности и торговли был ниже.

— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти, — объяснил это назначение пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Новичками среди заместителей председателя стали Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.

Виталий Савельев переходит в вице-премьеры с поста министра транспорта. Здесь он тоже будет заниматься транспортными вопросами — в новом правительстве впервые появляется профильный вице-премьер. Как сообщается на сайте кабмина, решение было принято с учетом значимости «дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры». До своего назначения на пост главы Минтранса в 2020 году Савельев много лет был гендиректором «Аэрофлота», ранее — вице-президентом инвестиционной компании АФК «Система», успел поработать в правлении двух банков и «Газпрома», в нулевые несколько лет занимал пост замминистра экономического развития и торговли. В советское время работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, а позже в Главном управлении по строительству инженерных сооружений в Ленинграде.

Дмитрий Патрушев в качестве вице-премьера будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию. В прежнем правительстве он занимал должность главы Минсельхоза, сейчас на этот пост претендует его первый зам Оксана Лут — ее кандидатуру Госдума будет рассматривать 14 мая. До Минсельхоза Дмитрий Патрушев восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ, а сразу после института несколько лет работал в Министерстве транспорта.

Тем временем отец нового вице-премьера, экс-директор ФСБ Николай Патрушев лишился должности, на которой проработал с 2008 года, — на посту секретаря Совета безопасности его 12 мая сменил Сергей Шойгу. Ждет ли Патрушева-старшего новое назначение, пока неизвестно.

Остальные вице-премьеры нам уже знакомы. На прежнем месте остается Александр Новак, но, помимо сферы энергетики, он возьмет на себя экономический блок, которым занимался уходящий в Минобороны Белоусов. До Министерства энергетики, откуда он перешел в вице-премьеры, Новак занимал должность заместителя министра финансов.

Дмитрий Григоренко сохранит должность руководителя аппарата правительства и продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.

Дмитрий Чернышенко остается курировать Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэкономики в части развития туризма, но в нагрузку ему добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Он же продолжит координировать сферу СМИ, периодической печати и издательской деятельности.

Татьяна Голикова продолжит заниматься здравоохранением и соцполитикой — в ее ведении остается деятельность Минздрава, Минтруда и Министерства культуры. Также она будет курировать Федеральное агентство по делам национальностей.

Также должности вице-премьеров в новом составе правительства сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин. Финальные решения по распределению полномочий председатель правительства Михаил Мишустин утвердит позже, после дополнительных консультаций с президентом.

ПО ТЕМЕ
Министры Вице-премьеры Госдума РФ Михаил Мишустин Владимир Путин Сергей Шойгу Дмитрий Патрушев Николай Патрушев Татьяна Голикова Марат Хуснуллин Юрий Трутнев Алексей Оверчук Дмитрий Чернышенко Александр Новак Денис Мантуров Виталий Савельев Кабмин Правительство РФ
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