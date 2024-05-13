Премьерный показ: Госдума утвердила замов Мишустина — изучаем перестановки в кабмине

Вот этот будет первым вице-премьером? Источник: duma.gov.ru











Госдума 13 мая утвердила кандидатуры заместителей председателя правительства, которые двумя днями ранее внес на рассмотрение вновь ставший премьер-министром Михаил Мишустин. Теперь президент должен подписать указы о назначении вице-премьеров. По закону он не может отказать в назначении кандидатов, утвержденных Госдумой, так что этот вопрос можно считать решенным. А значит пришло время знакомиться.



После инаугурации президента 7 мая правительство в полном составе сложило полномочия, такой порядок установлен действующей Конституцией РФ. Теперь формируется новый кабинет министров. 10 мая Михаил Мишустин, который был главой правительства с 2020 года, вновь назначен на эту должность. Своих заместителей и глав большинства министерств он должен согласовать с Госдумой. Силовой блок и главу МИД назначает лично президент — кандидатуры он согласует с Советом Федерации.



Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Большинство вице-премьеров остались на своих местах, но есть и новые назначения. Первым вице-премьером в новом кабмине стал Денис Мантуров. Он сменил на этом посту Андрея Белоусова, который в обновленном правительстве должен возглавить Министерство обороны — накануне Владимир Путин представил его кандидатуру на рассмотрение Совфеда. Денис Мантуров тоже был среди вице-премьеров в прежнем составе правительства, параллельно возглавляя Минпромторг. Но статус министра промышленности и торговли был ниже.



— Повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чём говорится в новом майском указе, подписанном президентом. Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти, — объяснил это назначение пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.



Новичками среди заместителей председателя стали Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев.



Виталий Савельев переходит в вице-премьеры с поста министра транспорта. Здесь он тоже будет заниматься транспортными вопросами — в новом правительстве впервые появляется профильный вице-премьер. Как сообщается на сайте кабмина, решение было принято с учетом значимости «дальнейшего развития транспорта и логистики, включая международные транспортные коридоры». До своего назначения на пост главы Минтранса в 2020 году Савельев много лет был гендиректором «Аэрофлота», ранее — вице-президентом инвестиционной компании АФК «Система», успел поработать в правлении двух банков и «Газпрома», в нулевые несколько лет занимал пост замминистра экономического развития и торговли. В советское время работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, а позже в Главном управлении по строительству инженерных сооружений в Ленинграде.



Дмитрий Патрушев в качестве вице-премьера будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию. В прежнем правительстве он занимал должность главы Минсельхоза, сейчас на этот пост претендует его первый зам Оксана Лут — ее кандидатуру Госдума будет рассматривать 14 мая. До Минсельхоза Дмитрий Патрушев восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ, а сразу после института несколько лет работал в Министерстве транспорта.



Тем временем отец нового вице-премьера, экс-директор ФСБ Николай Патрушев лишился должности, на которой проработал с 2008 года, — на посту секретаря Совета безопасности его 12 мая сменил Сергей Шойгу. Ждет ли Патрушева-старшего новое назначение, пока неизвестно.



Остальные вице-премьеры нам уже знакомы. На прежнем месте остается Александр Новак, но, помимо сферы энергетики, он возьмет на себя экономический блок, которым занимался уходящий в Минобороны Белоусов. До Министерства энергетики, откуда он перешел в вице-премьеры, Новак занимал должность заместителя министра финансов.



Дмитрий Григоренко сохранит должность руководителя аппарата правительства и продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.



Дмитрий Чернышенко остается курировать Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэкономики в части развития туризма, но в нагрузку ему добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Он же продолжит координировать сферу СМИ, периодической печати и издательской деятельности.



Татьяна Голикова продолжит заниматься здравоохранением и соцполитикой — в ее ведении остается деятельность Минздрава, Минтруда и Министерства культуры. Также она будет курировать Федеральное агентство по делам национальностей.

