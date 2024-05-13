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Происшествия эксклюзив «Мы на год выпадем из жизни»: 5-летний мальчик свалился с детской площадки из-за гнилой доски — у него сломана спина

«Мы на год выпадем из жизни»: 5-летний мальчик свалился с детской площадки из-за гнилой доски — у него сломана спина

Опасная площадка не была огорожена

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Ребенок упал на прошлой неделе, 10 мая

В Новосибирске 10 мая 5-летний мальчик упал с детской площадки, которая находится на Мичурина 20/1. Из-за падения с высоты около 1,5 метра у мальчика сломан позвоночник.

Как рассказали корреспонденту НГС родители Гордея, ребенок наступил на прогнившую доску, которая под ним провалилась. Днем 10 мая папа Алексей вместе с двумя сыновьями поехал в магазин.

— Увидели эту площадку, говорили «папа, хотим поиграть». Я говорю «пять минут можно поиграть». Она не огорожена была ничем, и дети побежали быстрее, чем я. И пока я подошел, они уже забрались наверх, и вот одна плашка там вылетела, и ребенок упал, — вспоминает Алексей.

Гордея на скорой увезли в детскую больницу. Там мальчику поставили диагноз: множественные переломы грудного отдела позвоночника. Справка из больницы есть в распоряжении редакции.

Площадка находится в Центральном районе

Сейчас Гордей вместе с отцом находится в травматологии — ребенок проходит обследование.

— Нужно хотя бы огородить это место, потому что очень печально, что дети так травмируются. И перелом такой, что сейчас, возможно, на год либо я, либо жена выпадет вообще из жизни. То есть на два месяца ребенку наденут корсет, потом еще реабилитация. В детский сад нельзя, — рассуждает Алексей.

Детская площадка во дворе на Мичурина 20/1 находится между двух домов. На Мичурина 20/1 зарегистрировано ТСЖ «Защитник». По указанному в 2ГИС номеру корреспондент НГС не смогла дозвониться. В соседнем здании по адресу Каменская, 51/1 находится управляющая компания «Дост-Н», в которой также не ответили на звонки.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не было.

На видео попал момент, как Mercedes-Benz сбил четырехлетнюю девочку. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла утром 6 мая на Шевченко, 11.

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