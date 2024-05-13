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Здоровье эксклюзив Новосибирский электромеханический колледж перевели на дистант — у одного из студентов подозрение на корь

Новосибирский электромеханический колледж перевели на дистант — у одного из студентов подозрение на корь

Заболевший ученик находится в больнице

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Студентов перевели на удаленку с 13 мая

Новосибирский электромеханический колледж перевели на дистанционного обучение из-за подозрения на корь у одного из студентов. Об этом редакции НГС сообщили в образовательном учреждении.

— В начале мая выявлен заболевший с подозрением на корь. В настоящее время он находится в медицинском учреждении для уточнения диагноза. С 13 мая колледж переведен на дистанционное обучение в качестве меры по недопущению распространения инфекции, — сообщили в пресс-службе НЭК.

Как уточнили в колледже, после выявленного случая заболевания в учебном заведении усилии меры безопасности.

— В колледже были усилены меры по проведению дезинфекции, а также установлен контроль со
стороны кураторов групп за самочувствием обучающихся, организована термометрия при входе в здание колледжа, — пояснили в НЭК.

Ранее жительница Новосибирска сообщила, что пять часов ждала скорую помощь, которая так и не приехала к ее дочери заболевшей корью.

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