Новосибирский электромеханический колледж перевели на дистант — у одного из студентов подозрение на корь

Студентов перевели на удаленку с 13 мая Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирский электромеханический колледж перевели на дистанционного обучение из-за подозрения на корь у одного из студентов. Об этом редакции НГС сообщили в образовательном учреждении.



— В начале мая выявлен заболевший с подозрением на корь. В настоящее время он находится в медицинском учреждении для уточнения диагноза. С 13 мая колледж переведен на дистанционное обучение в качестве меры по недопущению распространения инфекции, — сообщили в пресс-службе НЭК.



Как уточнили в колледже, после выявленного случая заболевания в учебном заведении усилии меры безопасности.



— В колледже были усилены меры по проведению дезинфекции, а также установлен контроль со

стороны кураторов групп за самочувствием обучающихся, организована термометрия при входе в здание колледжа, — пояснили в НЭК.

