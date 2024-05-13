Толпы у парламента, жесткие задержания и забастовка студентов: что происходит в Тбилиси, где почти месяц идут протесты

Митинг начался накануне в 22:00 по местному времени Источник: Tbilisi_life / t.me











В Грузии продолжаются митинги против закона «О прозрачности иностранного влияния», ставшего известным как закон об иноагентах — на 13 мая было запланировано третье чтение профильным комитетом. Как сообщало местное издание NewsGeorgia, в течение первых семи часов на акции не было ни одного инцидента.



Около 4 часов утра полиция начала стягиваться к верхнему входу в парламент, туда же призвали митингующих лидеры акции. Появились первые признаки мобилизации спецназа. Около половины шестого утра полиция потребовала освободить входы, чтобы могли проехать депутаты, через полчаса протестующих начали оттеснять, чтобы освободить один из входов.

Источник: Tbilisi_life / t.me

Около 7 утра местные издания сообщили о жестоких задержаниях, было опубликовано видео избиения протестующего. Через час на территорию парламента начали въезжать автомобили депутатов.



Запланированное чтение состоялось. Как сообщает ТАСС, комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект. Рассмотрение заняло чуть больше минуты, замечаний редакционного характера не было. 14 мая проект будет вынесен на голосование на пленарную сессию. По данным ТАСС, МВД Грузии сообщило о задержании на акции в Тбилиси 20 человек, среди них один гражданин РФ и два американца.

Тем временем в высших учебных заведениях Грузии продолжается масштабная студенческая забастовка, начавшаяся 11 мая с объявления о ней студентов Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили. Сегодня стало известно, что к ней присоединились учащиеся Кутаисского международного университета, ранее забастовку поддержали студенты еще 13 вузов страны.

12 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти готовы обсуждать изменения в законе только после того, как он будет принят в текущей редакции. Он предлагает воспользоваться механизмом вето: президент Саломе Зурабишвили, заблокировав уже принятый закон, должна вернуть его в парламент «с мотивированными предложениями». Ранее Зурабишвили сама заявляла, что намерена наложить вето на предложенный закон.



17 апреля законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят в первом чтении. Он предполагает, что неправительственные организации и СМИ должны особым образом декларировать все свои доходы и расходы, если 20% (и более) финансирования за год поступает из-за рубежа. Их также внесут в созданный Минюстом реестр структур, которые проводят интересы иностранной силы. Документ разработала правящая партия «Грузинская мечта». Проект закона поддержали 83 депутата, никто не выступил против.



Это уже вторая попытка принять законопроект об иноагентах, впервые его вносили на рассмотрение в марте 2023 года, но после массовых протестов — отозвали.



Протесты обусловлены тем, что документ создаст препятствия на пути страны к европейской интеграции — это подтверждал посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Курс на евроинтеграцию Грузия держит уже давно, в 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в марте 2022 года Грузия подала заявку на членство ЕС, в декабре 2023 года Совет ЕС предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в Европейский союз.

