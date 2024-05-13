«Были в масках, кричали про долги»: что известно про похищение девушки и парня в новосибирской деревне

Местные утверждают, что знают похищенных, но не могут с ними связаться Источник: Источник: Подслушано в Евсино / Vk.com











Жители деревни Евсино Искитимского района, где накануне неизвестные на BMW похитили парня и девушку, рассказали НГС подробности инцидента. По словам очевидцев, похитители приехали на улицу Гагарина на синем автомобиле — водитель был в маске.



— В десятом часу вечера мы услышали на улице какие-то там визги, крики — в общем, что-то такое произошло. Забор у нас достаточно высокий, поэтому не видели, что случилось. Супруг вышел на улицу, заходит и говорит, что там соседи кричат. Изначально всё заметил наш сосед — он шёл по тротуару и вдалеке увидел, как подростков сбили с велосипеда и затолкали в машину. При этом несколько раз кричали что-то про долги, — рассказала журналисту НГС местная жительница Анастасия.

Позже выяснилось, что похитили не подростков — в людях, которые попали на запись камеры видеонаблюдения, узнали местных жителей. Очевидцы позвонили в полицию.

— Когда подумали, что это подростки, у нас началась перекличка по классам, но выяснилось, что все дети на месте. Потом на место приехал глава нашей администрации, — продолжает собеседница.

Пока местные жители ждали прибытия полиции, машина вернулась на место происшествия, говорит свидетельница.

— Она медленно проезжала по нашей улице — уже в обратном направлении. Мы поняли, что это та же самая синяя BMW без номеров. Мужчины — соседи и мой супруг — сели по машинам и поехали за ними. Потом машина эта подъехала к одному дому, — рассказывает Анастасия.

Похитители заметили, что за ними в погоню отправились местные жители, поэтому не остановились у дома, вспоминает женщина.

— Мы все знали, кто там живёт — там пара, которая давно занимается закладками. Ну и у них произошли какие-то разборки. Якобы они задолжали сумму дельцам, которые им товар поставляют, — утверждает Анастасия.

По информации Анастасии, пропали именно жители этого дома.

— Парень похищенный звонил уже много кому — просил их забрать с трассы, потому что их высадили где-то там. Муж пытался с ним созвониться, но у него весь день телефон недоступен, — объяснила Анастасия.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС уточнили, что продолжается проверка по статье 126 УК РФ (похищение человека).

В конце апреля полицейские опубликовали кадры задержания в Новосибирске мужчины, который был в федеральном розыске. Его подозревали в похищении человека.

