Сбили с велосипеда и посадили в BMW: на видео попал момент похищения двух человек в Новосибирской области

Велосипед остался на месте происшествия Источник: Подслушано в Евсино / Vk.com











В Новосибирской области поступило заявление, что на улице похитили парня и девушку. Инцидент произошел вчера на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области.

Видео с похищением появилось в группе «Подслушано в Евсино» в соцсети «ВКонтакте». На одном из роликов видно, что мужчина едет на велосипеде, а за ним идет девушка, которая что-то смотрит в телефоне.

Мужчину и женщину посадили в автомобиль Источник: Подслушано в Евсино / Vk.com

На втором видео можно заметить, как к прохожим подъезжает BMW, из которого выходят несколько человек. Они подбегают к мужчине и сбивают его с велосипеда. Другой мужчина из машины подбегает к женщине и уводит ее. Прохожих садят в машину, и та уезжает. Велосипед остался на дороге.



В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что поступало сообщение по поводу похищения. В пресс-службе СК по Новосибирской области сообщили, что следственные органы проводят проверку по статье 126 УК РФ (похищение человека). Решение на данный момент о возбуждении дела еще не принято.