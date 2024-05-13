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Криминал Сбили с велосипеда и посадили в BMW: на видео попал момент похищения двух человек в Новосибирской области

Сбили с велосипеда и посадили в BMW: на видео попал момент похищения двух человек в Новосибирской области

Следователи проводят проверку

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Велосипед остался на месте происшествия

В Новосибирской области поступило заявление, что на улице похитили парня и девушку. Инцидент произошел вчера на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области.

Видео с похищением появилось в группе «Подслушано в Евсино» в соцсети «ВКонтакте». На одном из роликов видно, что мужчина едет на велосипеде, а за ним идет девушка, которая что-то смотрит в телефоне.

Мужчину и женщину посадили в автомобиль

На втором видео можно заметить, как к прохожим подъезжает BMW, из которого выходят несколько человек. Они подбегают к мужчине и сбивают его с велосипеда. Другой мужчина из машины подбегает к женщине и уводит ее. Прохожих садят в машину, и та уезжает. Велосипед остался на дороге.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что поступало сообщение по поводу похищения. В пресс-службе СК по Новосибирской области сообщили, что следственные органы проводят проверку по статье 126 УК РФ (похищение человека). Решение на данный момент о возбуждении дела еще не принято.

В конце апреля полицейские опубликовали кадры задержания в Новосибирске мужчины, который был в федеральном розыске. Его подозревали в похищении человека.

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Похищение Новосибирская область Следователи Искитимский район
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