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Криминал Силовики опубликовали кадры задержания сибиряка по делу о похищении — смотрим видео

Силовики опубликовали кадры задержания сибиряка по делу о похищении — смотрим видео

Его взяли в Новосибирске

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В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

Полицейские опубликовали кадры задержания в Новосибирске мужчины, который был в федеральном розыске. Видео появилось на сайте УМВД России по Томской области.

По версии следствия, в 2011 году с территории гаражного массива в городе Северске Томской области похитили местного жителя, который занимался вопросами недвижимости. Позже сотрудники полиции нашли его тело с признаками насильственной смерти.

— По горячим следам был установлен один из подозреваемых, который в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Второму злоумышленнику удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск, — сказано в сообщении.

Мужчину доставили в Томск и передали следственным органам

Уточняется, что специалисты получили данные о возможном нахождении мужчины в Новосибирске во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет. В результате он был задержан.

— Установлено, что фигурант скрылся в другом регионе и пользовался банковскими и сим-картами, оформленными на третьих лиц, — приводятся слова официального представителя МВД России Ирина Волк.

Сейчас мужчину доставили в Томск и передали следственным органам. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщали в СК, подозреваемым в преступлении 13-летней давности оказался томич. Предполагается, что он похитил человека, угрожал убийством и занимался вымогательством (ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 126, ч.3 ст. 163 УК).

В феврале в Новосибирске опубликовали видео штурма квартиры, где находились подозреваемые в похищении подростка.

ПО ТЕМЕ
Похищение человека Задержание Полиция Томск Новосибирск
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