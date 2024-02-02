Опубликовано видео штурма квартиры: в Новосибирске задержали 4 похитителей подростка

Новосибирская Росгвардия 2 февраля опубликовала видео штурма квартиры, где находились мужчины, подозреваемые в похищении подростка и вымогательстве у него денег. Силовую поддержку операции оказал отряд ОМОНа «Сибирь».
— При силовом содействии сотрудников ОМОН Росгвардии были задержаны четверо жителей Новосибирска в возрасте от 19 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование, — так прокомментировали в Росгвардии видео задержания.
Само преступление произошло 18 декабря прошлого года. Подозреваемые встретили молодого человека в одном из кафе в Железнодорожном районе, дальнейшие события развивались в духе боевика.
— Применяя насилие, они вывели из развлекательного учреждения потерпевшего и посадили его в автомобиль, — рассказали 1 февраля в прокуратуре. — Затем молодые люди потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства, похитили находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.
Молодого человека повезли на проспект Маркса к банкомату — там похитители заставили снять денежные средства. Затем подростка отпустили. Сейчас решает вопрос о мере пресечения свободы задержанным мужчинам.
Летом прошлого года в Республике Алтай завершили расследование дела о похищении ребенка в отношении мужчины. По данным следователей, обвиняемый вывез 9-летнего мальчика в лесной массив.