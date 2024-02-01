Посадили в автомобиль: в Новосибирске задержали четверых мужчин —их подозревают в похищении подростка на Ленина

Специалистами установлено, что инцидент произошел 18 декабря прошлого года. Подозреваемые встретили молодого человека в одном из кафе в Железнодорожном районе.



— Применяя насилие, они вывели из развлекательного учреждения потерпевшего и посадили его в автомобиль, — сообщили в ведомстве. — Затем молодые люди потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства, похитили находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.

