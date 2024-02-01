Посадили в автомобиль: в Новосибирске задержали четверых мужчин —их подозревают в похищении подростка на Ленина

В Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, троих из них отправили под стражу.
Специалистами установлено, что инцидент произошел 18 декабря прошлого года. Подозреваемые встретили молодого человека в одном из кафе в Железнодорожном районе.
— Применяя насилие, они вывели из развлекательного учреждения потерпевшего и посадили его в автомобиль, — сообщили в ведомстве. — Затем молодые люди потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства, похитили находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.
Указано, что следователи возбудили и расследуют уголовное дело по пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего), п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одного отправили под домашний арест.
В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что с момента поступления данных о происшествия была создана специальная следственно-оперативная группа.
— Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших, — уточнили в ведомстве.
О происшествии стало известно в конце декабря. По данным источника НГС в правоохранительных органах, 16-летний студент первого курса колледжа СибУПК был похищен 18 декабря на улице Ленина.
По его данным, неизвестные угрожали подростку насилием, затащили в автомобиль и потребовали 250 тысяч рублей. Молодого человека повезли на проспект Маркса к банкомату — там похитители заставили снять денежные средства. Затем подростка отпустили.
Летом прошлого года в Республике Алтай завершили расследование дела о похищении ребенка в отношении мужчины. По данным следователей, обвиняемый вывез 9-летнего мальчика в лесной массив.