freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 89.67
eur 97.11
СрочноЧетверо человек задержаны за похищение студента
Все новости
Все новости

Посадили в автомобиль: в Новосибирске задержали четверых мужчин —их подозревают в похищении подростка на Ленина

СК возбудил уголовное дело

3 283

Инцидент произошел в декабре

Поделиться

В Новосибирске задержали четырех человек по подозрению в похищении подростка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, троих из них отправили под стражу.

Специалистами установлено, что инцидент произошел 18 декабря прошлого года. Подозреваемые встретили молодого человека в одном из кафе в Железнодорожном районе.

— Применяя насилие, они вывели из развлекательного учреждения потерпевшего и посадили его в автомобиль, — сообщили в ведомстве. — Затем молодые люди потребовали у несовершеннолетнего потерпевшего передать им денежные средства, похитили находящиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.

Указано, что следователи возбудили и расследуют уголовное дело по пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц из корыстных побуждений, в отношении несовершеннолетнего), п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Троим подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, еще одного отправили под домашний арест.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что с момента поступления данных о происшествия была создана специальная следственно-оперативная группа.

— Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших, — уточнили в ведомстве.

О происшествии стало известно в конце декабря. По данным источника НГС в правоохранительных органах, 16-летний студент первого курса колледжа СибУПК был похищен 18 декабря на улице Ленина.

По его данным, неизвестные угрожали подростку насилием, затащили в автомобиль и потребовали 250 тысяч рублей. Молодого человека повезли на проспект Маркса к банкомату — там похитители заставили снять денежные средства. Затем подростка отпустили.

Летом прошлого года в Республике Алтай завершили расследование дела о похищении ребенка в отношении мужчины. По данным следователей, обвиняемый вывез 9-летнего мальчика в лесной массив.

По теме

ПохищениеЗадержаниеПолицияУголовное делоВымогатель
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter