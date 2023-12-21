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СрочноНа улице Ленина похитили 16-летнего подростка
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На улице Ленина похитили 16-летнего подростка: парня запихали в машину и заставили снять с карты 250 тысяч

Новосибирские следователи возбудили два уголовных дела

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Студента похитили на улице Ленина

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18 декабря в Новосибирске был похищен студент первого курса колледжа СибУПК. 16-летнего парня поймали на улице Ленина. Об этом редакции НГС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника редакции, неизвестные напали на подростка вечером в районе 20:00. Они угрожали ему насилием, затащили в машину и потребовали 250 тысяч рублей. После этого студента повезли на левый берег города.

На проспекте Маркса его подвезли к банкомату, где заставили снять указанную сумму. После этого подростка отпустили.

19 декабря следователи возбудили два уголовных дела: по пунктам а, д, з ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и по пунктам а, в, г ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В конце ноября НГС рассказывал о другом похищении: тогда на томском вокзале задержали мужчину, который увез трех чужих детей.

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