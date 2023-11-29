Хотел выкуп в 15 тысяч: на томском вокзале задержали мужчину, который похитил трех детей у знакомого

В Новосибирске прошел суд над иностранцем. Мужчина из-за денег похитил детей своего знакомого, в квартире которого жил. Его задержали на томском вокзале, он намеревался увезти их в Киргизию и требовать выкуп. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СКР по региону.

