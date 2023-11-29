Хотел выкуп в 15 тысяч: на томском вокзале задержали мужчину, который похитил трех детей у знакомого

В Новосибирске прошел суд над иностранцем. Мужчина из-за денег похитил детей своего знакомого, в квартире которого жил. Его задержали на томском вокзале, он намеревался увезти их в Киргизию и требовать выкуп. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры и СУ СКР по региону.
Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 28-летнему мужчине. Его осудили по п.п. «д, ж, з» ч. 2 ст. 126 (похищении детей из корыстных побуждений) и по п.п. «д, ж, з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта).
— Следствие установило, что гражданин Киргизии приехал в город Новосибирск на заработки, а жить решил у своего знакомого, — сообщили в СУ СКР по региону.
У приятеля подсудимого на иждивении находится пятеро несовершеннолетних детей. В декабре 2022 года житель Киргизии решил похитить троих из пятерых детей приятеля, а затем потребовать за них выкуп — 15 тысяч рублей.
С 17 по 18 декабря 2022 года он забрал детей, собрал документы на хозяина квартиры и его детей, запер дверь квартиры и уехал в Томск. Оттуда он планировал вывезти детей в Киргизию. Планы мужчина осуществить не смог — его задержали на томском вокзале полицейские.
— Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее НГС писал о том, что двух сибиряков будут судить за похищение людей. Мужчину увезли в багажнике и привязали к кровати.