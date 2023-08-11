Увезли в багажнике и привязали к кровати — двум сибирякам грозит срок за похищение человека

В Новосибирской области завершили расследование дела о похищении человека. В декабре 35-летнего мужчину избили и уложили багажник, а затем увезли в деревню, где насильно удерживали в частном доме.
Инцидент произошел 10 декабря в Искитимском районе. Двое мужчин, одному из которых 40 лет, а второму — 33 года, напали на своего знакомого и увезли его в село Камышенка. Мотивом преступления стал долгий конфликт односельчан.
— По версии следствия, обвиняемые из личных неприязненных отношений похитили своего знакомого и в багажнике автомобиля вывезли в Сузунский район, где в одном из домов привязали к кровати. При этом потерпевший неоднократно подвергался избиению, — сообщили в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области».
Через некоторое время пострадавшему удалось сбежать.
— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Нападавшим предъявили обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и предметов, которые использовали в качестве оружия (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Также мужчин обвиняют в умышленном причинении вреда здоровья средней тяжести (пп. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
По статье за похищение им грозит до 12 лет лишения свободы, за причинение вреда здоровью — до 5 лет.
Ранее в Новосибирске два парня похитили мужчину и возили его по городу. Они требовали отдать им 350 тысяч рублей.