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Тема дняАрестовали за похищение человека
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Избили трубой и увезли в багажнике: двух сибиряков арестовали за похищение знакомого

Следователи считают, что нападение произошло из-за долгого конфликта односельчан

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Расследование дела продолжается

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В одном из сёл Искитимского района двое мужчин похитили 35-летнего сибиряка. Перед этим его избили.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 10 декабря. В нападении подозревают двоих мужчин, одному из которых 33 года, другому — 40 лет. Мотивом преступления мог стать долгий конфликт между подозреваемыми и потерпевшим. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области:

— Действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие в отношении 35-летнего мужчины путем нанесения множественных ударов металлической трубой и деревянной доской по его телу, принудительно поместили его в багажное отделение автомобиля.

Затем пострадавшего увезли в дом в деревне Камышенка Сузунского района. Там мужчину удерживали против его воли. Ему удалось выбраться и вернуться домой. После этого он написал заявление в следственный отдел.

— Подозреваемые были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи Искитимского района возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых по статье за похищение человека группой лиц с применением насилия и оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункты «а, в, г» части 2 статьи 126 УК РФ).

Подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

В середине января в Новосибирске опубликовали видео, на котором видно, что неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли. Полиция начала проверку. Вскоре потерпевшего удалось найти, следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Новосибирске двое мужчин напали на таксиста. Потерпевшему связали руки скотчем, затем его положили в багажник. Он смог выбраться из машины во время движения. Позже полиция нашла подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый новосибирец. Позже дело передали в суд.

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