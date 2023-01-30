Избили трубой и увезли в багажнике: двух сибиряков арестовали за похищение знакомого

— Действуя группой лиц по предварительному сговору, применяя насилие в отношении 35-летнего мужчины путем нанесения множественных ударов металлической трубой и деревянной доской по его телу, принудительно поместили его в багажное отделение автомобиля.

Затем пострадавшего увезли в дом в деревне Камышенка Сузунского района. Там мужчину удерживали против его воли. Ему удалось выбраться и вернуться домой. После этого он написал заявление в следственный отдел.

— Подозреваемые были задержаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.