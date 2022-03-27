Связали и спрятали в багажник: в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на таксиста и угоне его машины.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области,
— Второй из подельников сел за руль автомобиля такси. В пути следования потерпевший смог открыть крышку и покинуть автомобиль на ходу. Мужчина не получил значительных повреждений. Гражданин сообщил о данном факте в полицию, передав приметы злоумышленников, — сообщает ГУ МВД России по НСО.
Автомобиль обнаружили через несколько часов на территории Кировского района. Позже полиция нашла подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый новосибирец. По этому факту возбудили уголовное дело по статье за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
В прошлом году пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске. Мужчина получил контузию, переломы костей лица, в голову пришлось вставлять пластины. При этом полиция отказалась возбуждать дело о побоях.
Летом сибирячка поругалась со слабослышащим таксистом. Она не заплатила и пнула мужчину ногой. Инцидент попал на видео. Позже женщину оштрафовал суд.