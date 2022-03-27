27 марта воскресенье
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 2/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняЗа что задержали футболиста
Все новости
Все новости

Связали и спрятали в багажник: в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на таксиста

Пострадавший выпрыгнул из багажника на ходу

1 595
12Обсудить

Поделиться

Таксист смог сбежать от похитителей

Таксист смог сбежать от похитителей

Поделиться

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на таксиста и угоне его машины.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 25 марта подозреваемый с сообщником вызвали такси к дому на улице Бурденко в Кировском районе. После этого они применили насилие к водителю и угрожали ему предметом, похожим на нож. Пострадавшему связали руки скотчем, а затем его положили в багажник.

— Второй из подельников сел за руль автомобиля такси. В пути следования потерпевший смог открыть крышку и покинуть автомобиль на ходу. Мужчина не получил значительных повреждений. Гражданин сообщил о данном факте в полицию, передав приметы злоумышленников, — сообщает ГУ МВД России по НСО.

Автомобиль обнаружили через несколько часов на территории Кировского района. Позже полиция нашла подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее не судимый новосибирец. По этому факту возбудили уголовное дело по статье за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ). Подозреваемого заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

В прошлом году пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске. Мужчина получил контузию, переломы костей лица, в голову пришлось вставлять пластины. При этом полиция отказалась возбуждать дело о побоях.

Летом сибирячка поругалась со слабослышащим таксистом. Она не заплатила и пнула мужчину ногой. Инцидент попал на видео. Позже женщину оштрафовал суд.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

полициятаксиугон
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter