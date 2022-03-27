Связали и спрятали в багажник: в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в нападении на таксиста и угоне его машины.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, 25 марта подозреваемый с сообщником вызвали такси к дому на улице Бурденко в Кировском районе. После этого они применили насилие к водителю и угрожали ему предметом, похожим на нож. Пострадавшему связали руки скотчем, а затем его положили в багажник.

— Второй из подельников сел за руль автомобиля такси. В пути следования потерпевший смог открыть крышку и покинуть автомобиль на ходу. Мужчина не получил значительных повреждений. Гражданин сообщил о данном факте в полицию, передав приметы злоумышленников, — сообщает ГУ МВД России по НСО.

