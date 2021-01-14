«Падал в обморок от боли»: пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске

Этой зимой Али Алиев устроился работать таксистом. Автомобиль Renault Laguna мужчина взял в аренду у своей знакомой Натальи Гусейновой. Вечером 6 декабря он приготовил деньги за пользование автомобилем, 130 тысяч рублей, сложил их в бардачок и поехал на очередной вызов.

«Ты такси, вот и вези нас»

По словам Али, в машину на улице Римского-Корсакова сели двое подвыпивших мужчин — Алиев должен был отвезти их на Дачное шоссе. В районе площади Труда мужчины стали требовать сделать музыку погромче.

— Я сделал на полную катушку громкость. Они начали доводить: «Ты кто такой? Тебе что сказали, то и делай, ты такси, вот и вези нас», — вспоминает водитель. — Один из них сидел рядом, он начал меня тянуть за волосы и бить по голове. Я остановился, они вышли из машины. Я тоже стал выходить, только открыл дверь, они ударили бутылкой водки по лицу. Помню, что падал в обморок от боли. Очнулся, когда они меня затащили в машину с криками: «Давай вези до конца». Я сказал: «Ладно, только не трогайте меня, я доеду». Глаза полопались, всё в крови, я ничего не вижу, но пытаюсь ехать.