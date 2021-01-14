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«Падал в обморок от боли»: пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске

Мужчина перенес дорогостоящую операцию, а его обидчики могут избежать наказания

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Пострадавший таксист Али Алиев (справа) опознал одного из нападавших по фотографии

Пострадавший таксист Али Алиев (справа) опознал одного из нападавших по фотографии

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Пассажиры избили и ограбили водителя такси в Новосибирске

В начале декабря таксист Али Гудрат олы Алиев принял заказ с улицы Римского-Корсакова — в машину сели двое пьяных мужчин. С начала поездки они вели себя вызывающе, а потом резко начали душить водителя, бить его бутылкой по голове. Мужчина пытался сбежать, но нападавшие заталкивали Али обратно в автомобиль. На улице Фабричной таксисту удалось забежать на заправку, но приехавшие на вызов операторов охранники заявили, что не имеют права подходить к агрессивным пассажирам. В погоню за пьяными мужчинами отправился случайный прохожий, но они укрылись от него в элитном коттедже. Медики диагностировали у Али контузию третьей степени и переломы костей лица, мужчине даже пришлось вставлять пластины в голову. Однако в полиции отказались возбуждать уголовное дело о побоях и расследуют только кражу. В ситуации разбиралась криминальный журналист НГС Алёна Истомина.

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Этой зимой Али Алиев устроился работать таксистом. Автомобиль Renault Laguna мужчина взял в аренду у своей знакомой Натальи Гусейновой. Вечером 6 декабря он приготовил деньги за пользование автомобилем, 130 тысяч рублей, сложил их в бардачок и поехал на очередной вызов.

«Ты такси, вот и вези нас»

По словам Али, в машину на улице Римского-Корсакова сели двое подвыпивших мужчин — Алиев должен был отвезти их на Дачное шоссе. В районе площади Труда мужчины стали требовать сделать музыку погромче.

— Я сделал на полную катушку громкость. Они начали доводить: «Ты кто такой? Тебе что сказали, то и делай, ты такси, вот и вези нас», — вспоминает водитель. — Один из них сидел рядом, он начал меня тянуть за волосы и бить по голове. Я остановился, они вышли из машины. Я тоже стал выходить, только открыл дверь, они ударили бутылкой водки по лицу. Помню, что падал в обморок от боли. Очнулся, когда они меня затащили в машину с криками: «Давай вези до конца». Я сказал: «Ладно, только не трогайте меня, я доеду». Глаза полопались, всё в крови, я ничего не вижу, но пытаюсь ехать.

Алиев спустился с Димитровского моста на улицу Фабричную, там он спросил у пассажиров разрешения остановить машину, чтобы выйти и приложить снег к лицу. Мужчины кивнули, и Алиев притормозил возле заправки Shell. Но когда Али вышел на улицу, пассажиры почему-то опять начали его бить.

— Они затолкали меня на заднее сиденье машины, но мне удалось вырваться и добежать до заправки. Там стал просить операторов вызвать полицию, но они сказали, что могут только нажать тревожную кнопку, чтобы приехала охрана. Там был мужчина, Владимир, он дал мне позвонить, и я набрал в полицию, набрал другу, — продолжает Али.

Примерно через полчаса приехали охранники — они сказали, что ничем помочь не могут, так как автомобиль находится не на территории заправки. В это время пассажиры пытаются угнать иномарку, но у них не получается. Тогда они забирают 130 тысяч, вызывают другое такси и спокойно скрываются с места преступления.

«Он стоял с проломленным лицом»

Всё это время рядом с пострадавшим таксистом находился случайный очевидец Владимир, который в тот вечер просто приехал на заправку за бензином.

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— Я не видел, как его били, он стоял на заправке уже с проломленным лицом, весь в крови, а я рассчитывался в это время, — вспоминает Владимир. — Охрана приезжала, но они сказали, что тут ни при чём, они чисто охраняют заправку, а у него машину не на заправке отобрали. Я дал ему телефон, вышел к заправке, пошел к его машине, но их там было двое. Я видел, как они вызвали другое такси и поехали дальше. Я бросился за ними по пятам. Но след оборвался на Мочищенском шоссе, они там в коттеджном поселке засели, дальше охрана нас не пустила и не дала информацию.

За Али приехали приятели, которые проводили его до машины и до дома. В квартире он опять стал терять сознание. И утром следующего дня, когда понял, что «ничего само не заживет», позвонил хозяйке автомобиля Наталье и попросил о помощи.

Контузия, переломы и операция за 200 тысяч

— Утром 8 декабря он мне позвонил, всё рассказал. Я забрала его, отвезла в больницу. Сама поехала в полицию писать заявление. Домой приехала в 9 утра следующего дня, — объясняет Наталья Гусейнова.

В больнице у Алиева диагностировали переломы, контузию третьей степени и переломы костей лица (в распоряжении редакции имеется выписка из медицинской карты). Мужчине пришлось делать операцию в частной клинике — она обошлась ему в 200 тысяч рублей.

— Ему разрезали голову, от уха до уха, сняли весь скальп. Восстановили кости черепа, поставили пластины вместо костей, операция длилась пять часов, — продолжает Гусейнова.

Сейчас Али переживает, что его обидчики могут уйти от ответственности: уголовное дело еще не возбудили. Таксист знает, что полиция уже нашла одного из нападавших — ему показывали его фотографию. Очевидец Владимир в беседе с журналистом НГС тоже подтвердил, что человек на снимке похож на одного из нападавших.

— Они опрошены, но говорят, что не при делах. И им что, на слово поверили? — негодует Наталья. — Человека душили в его собственной машине, закинули его на заднее сиденье. Это грабеж в чистом виде, а им, насколько я знаю, даже меру пресечения не избрали. А они опасны для общества. Было однажды, будет и дважды. С учетом того, что их фото находятся в базе данных МВД, это жулики заведомые. Они либо состояли на учете, либо привлекались.

Почему уголовное дело не возбуждают

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили, что 7 декабря им поступила информация из больницы «об обратившемся гражданине с телесными повреждениями». Полицейским мужчина сообщил также о краже денег.

— Сотрудниками полиции в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных мероприятий установлены и опрошены свидетели и участники произошедшего, просмотрены записи с камер видеонаблюдения, — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что пока по факту причинения телесных повреждений (ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью») отказано в возбуждении уголовного дела. Пока проводится проверка только по факту кражи денег.

— После получения необходимых медицинских экспертиз будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в полиции.

Источник НГС в правоохранительных органах объяснил, что всё дело в бюрократии: после 10 дней в полиции должны отреагировать на заявление. Но потерпевший долгое время находился на больничном и не мог пройти медицинскую экспертизу.

— Без этой экспертизы непонятно, по какой статье возбуждать дело. Может, у мужчины не легкий вред здоровью, а тяжкий, это совсем другая статья. Но нет оснований для возбуждения дела, пока мужчина не пройдет медицинскую экспертизу, — добавил собеседник.

Однако Наталья Гусейнова утверждает, что Алиев давно вышел с больничного. Но экспертизу никто еще не заказал.

— Я экспертизы добиться не могу, — негодует Гусейнова. — Я читала материалы дела — из тяжелой статьи ее превратили в легкую. Мы будем обращаться в суд, мы будем добиваться возбуждения уголовного дела за разбой.

Этой зимой четверо жителей Первомайского района напали на женщину-таксиста, которая вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему из них оказалось 23 года, остальные — несовершеннолетние, им по 15 и 16 лет. Журналист НГС узнала, почему банда подростков может отделаться мягким наказанием.

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драканападение на таксиста
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