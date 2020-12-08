Беспредельщики с КСМ: что известно про банду подростков, избивших женщину-таксиста в Новосибирске

После задержания Конькова новосибирцы выходили на массовые митинги с требованием честного суда над подростком — многие боялись, что из-за денег и связей Конькова-старшего подростка отпустят или признают невменяемым. В итоге суд приговорил Конькова к 9 годам воспитательной колонии. В 2018 году, когда Конькову исполнилось 18, ГУФСИН перевел его в колонию общего режима.

Еще одно подростковое преступление произошло в 2016 году. 13-летняя школьница заказала своим друзьям убийство бабушки и родного брата, чтобы сбежать из дома, — но в силу возраста заказчице удалось избежать уголовного наказания, в отличие от ее сообщников.

Один из самых страшных случаев, именно в силу возраста и количества обвиняемых, произошел в 2013 году — четверо подростков, сбежавших из воспитательного центра на улице Зорге, избили битами четырех прохожих, чтобы ограбить их. Самому младшему из отморозков оказалось всего десять лет.

По данным пресс-службы ГУ МВД по НСО, только в этом году в области 962 преступления было совершено несовершеннолетними, большая часть из них — это кражи, грабежи и угоны. Тяжких преступлений намного меньше — это разбой (27 случаев) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

При этом на учете в ПДН состоят 2749 детей и подростков, из них особое внимание к тем, кто уже имеет зависимость. В проблемах с алкоголем замечены 348 подростков, проблемы с наркотиками есть у 28 детей, а 53 ребенка когда-то употребляли токсические вещества.

По информации ведомства, для профилактики преступлений сотрудники ПДН приходят к трудным подросткам не только домой, но и в школу, где проверяют их окружение и выявляют тех, кто отрицательно влияет на детей.

Проверяются места массового пребывания детей, а также места скоплений несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят сверки с врачами-наркологами на предмет выявления подростков, употребляющих наркотические вещества.

Особое наказание для подростков

По большинству статей Уголовного кодекса к реальному серьезному наказанию можно привлечь только тех, кому на момент преступления уже исполнилось 16 лет .

— Это логично, исходя из основ законодательства, потому что в таком возрасте они еще не понимают, что творят, — комментирует новосибирский адвокат Геннадий Черкасов. — Для подростков всё и правда очень лайтово, в каждом случае всё рассматривается отдельно. Речь о лишении свободы заходит редко, обычно — не выше шести лет. Максимальное возможное наказание для несовершеннолетнего — не больше 10 лет .

Но есть ряд статей, для которых уголовная ответственность наступает уже с 14 лет . Это убийство, умышленное причинение тяжкого (или средней тяжести) вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, кража, вымогательство и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В случае совершения тяжких преступлений из этого списка ребенком до 14 лет его отправляют в специальные центры временной изоляции. До 11 лет таких детей отвозят в спецшколы ( ближайшая — в Омске), после — в спецпрофтехучилище (расположено в Каргате, но детей из НСО стараются увозить в другие регионы для профилактики побегов). И то, и другое — режимные заведения с решетками на окнах, но мягким режимом пребывания.

— Я вел дело, лет 18 назад, там 11-летние дети девочке санками глаза выбили. Это было не случайно, они ее долго били этими санками, намеренно, девочка погибла, — вспоминает адвокат Геннадий Черкасов. — Дети 30 суток пробыли в таком центре и домой поехали, их только на учет в ПДН поставили, ну и всё. У нас серьезная ответственность наступает только с 14 лет , хотя в тех же Штатах при тяжких преступлениях ребенка признают совершеннолетним и дают самое строгое наказание, наравне со взрослыми.

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