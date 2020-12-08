Беспредельщики с КСМ: что известно про банду подростков, избивших женщину-таксиста в Новосибирске

Подростки, избившие женщину в Новосибирске, могут отделаться мягким наказанием
Новосибирские следователи предъявили обвинение четырем жителям Первомайского района, которые
Что случилось на Первомайке
Ночью с 3 на 4 декабря в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия
— Один из них был крайне агрессивен. Он и начал прыгать на машину, потом первым ударил меня. Ключи у меня находились в кармане куртки. Они забрали их, попали в автомобиль. Я им предлагала, чтобы я поехала за рулем, потому что они были неадекватные. Давайте, говорю, я поеду, отвезу, куда надо, куда скажете. Нет, они забрали ключи. Меня посадили на переднее пассажирское сиденье, и мы вместе с ними
По информации СК, парни били хозяйку автомобиля ногами и руками по голове и телу. Продавец увидела, как женщину пинают, а потом запихивают в автомобиль, и позвонила в полицию. С ее помощью составили ориентировку на угонщиков.
— В течение часа указанный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на улице
Полицейские через громкоговоритель требовали у водителя остановиться, однако тот не реагировал и пытался уйти от преследования, заехав в частный сектор Первомайского района. В итоге угонщик не справился с управлением и вылетел на обочину в районе дома
У пострадавшей автомобилистки диагностированы ушибы и разрыв века, более точные диагнозы установит судебно-медицинская экспертиза. Все обвиняемые сейчас находятся в
Что известно про банду
Все задержанные ребята живут на
— Их все знают, — рассказывают местные
Единственный совершеннолетний в
Вскоре после этого Игорь развелся, его жена отказалась обсуждать с корреспондентом НГС причины развода. От этого брака у мужчины остался несовершеннолетний ребенок.
— Три года назад развелись, с тех пор я его не видела и не слышала. Единственное, что могу
На вопрос, употреблял ли Игорь во время брака наркотики, женщина ответила, что «понятия не имеет», и прекратила разговор.
Остальные фигуранты уголовного
— Ведомые ребята, они из тех, которым вот скажешь, они пойдут и сделают. В хулиганке были замечены, но ничего серьезного там никогда не было, на учете нигде не состояли, обычные подростки. Ну покуривают, так все сейчас курят. Ну учиться не хотят. Говорят, с наркотиками связались, но скрывали это от
15-летний Кирилл оказался единственным подростком из компании, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. По информации Следственного комитета, совсем
— Приличная бабушка, воспитанная, старший брат у него хороший парень, положительный, а тут мальчик просто слишком рано почувствовал себя взрослым, ну и связался с плохой компанией, около года с ними уже шастает. Игорь, который взрослый, вообще в соседнем подъезде живет, они постоянно вместе, вот и
Несколько каналов в Telegram написали, что Кирилл избивал бабушку и отбирал у нее пенсию, однако знакомые подростка утверждают, что это
— Да и за бабушку мог старший внук заступиться, он бы ему лещей сразу надавал, так что подобного быть не
По информации СК, все фигуранты уголовного дела находились под воздействием алкоголя. Информации о том, проверили ли обвиняемых на наркотики, пока нет.
Самые громкие преступления среди подростков
Несовершеннолетние достаточно часто фигурируют в криминальной хронике. Одним из самых громких подобных дел в Новосибирске стало убийство Карины Залесовой. Как установило следствие, виновник убийства Марк Коньков (в день трагедии ему исполнилось
После задержания Конькова новосибирцы выходили на массовые митинги с требованием честного суда над подростком — многие боялись, что из-за денег и связей Конькова-старшего подростка отпустят или признают невменяемым. В итоге суд приговорил Конькова к 9 годам воспитательной колонии. В 2018 году, когда Конькову исполнилось 18, ГУФСИН перевел его в колонию общего режима.
Еще одно подростковое преступление произошло в 2016 году.
Один из самых страшных случаев, именно в силу возраста и количества обвиняемых, произошел в 2013
По данным пресс-службы ГУ МВД по НСО, только в этом году в области 962 преступления было совершено несовершеннолетними, большая часть из
При этом на учете в ПДН состоят 2749 детей и подростков, из них особое внимание к тем, кто уже имеет зависимость. В проблемах с алкоголем замечены 348 подростков, проблемы с наркотиками есть у 28 детей, а 53 ребенка когда-то употребляли токсические вещества.
По информации ведомства, для профилактики преступлений сотрудники ПДН приходят к трудным подросткам не только домой, но и в школу, где проверяют их окружение и выявляют тех, кто отрицательно влияет на детей.
Проверяются места массового пребывания детей, а также места скоплений несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят сверки с врачами-наркологами на предмет выявления подростков, употребляющих наркотические вещества.
Особое наказание для подростков
По большинству статей Уголовного кодекса к реальному серьезному наказанию можно привлечь только тех, кому на момент преступления уже исполнилось
— Это логично, исходя из основ законодательства, потому что в таком возрасте они еще не понимают, что
Но есть ряд статей, для которых уголовная ответственность наступает уже с
В случае совершения тяжких преступлений из этого списка ребенком до
— Я вел дело, лет 18 назад, там
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