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Беспредельщики с КСМ: что известно про банду подростков, избивших женщину-таксиста в Новосибирске

Кто они такие? И какое наказание их ждет?

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Следователи уже предъявили обвинение <nobr class="_">23-летнему</nobr> парню и трем подросткам (им <nobr class="_">15 и 16 лет</nobr>). На фото <nobr class="_">справа —</nobr> избитая автомобилистка

Следователи уже предъявили обвинение 23-летнему парню и трем подросткам (им 15 и 16 лет). На фото справа — избитая автомобилистка

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Подростки, избившие женщину в Новосибирске, могут отделаться мягким наказанием

Новосибирские следователи предъявили обвинение четырем жителям Первомайского района, которые 4 декабря напали на женщину-таксиста. Она вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему оказалось 23 года, остальные — несовершеннолетние, им по 15 и 16 лет. Журналист НГС Алёна Истомина узнала, какое наказание им может грозить, и вспомнила другие громкие преступления, совершенные подростками.

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Что случилось на Первомайке

Ночью с 3 на 4 декабря в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8», четверо парней избили таксистку Ирину. Женщина остановилась возле ночного ларька, неподалеку от которого стояла пьяная толпа.

— Один из них был крайне агрессивен. Он и начал прыгать на машину, потом первым ударил меня. Ключи у меня находились в кармане куртки. Они забрали их, попали в автомобиль. Я им предлагала, чтобы я поехала за рулем, потому что они были неадекватные. Давайте, говорю, я поеду, отвезу, куда надо, куда скажете. Нет, они забрали ключи. Меня посадили на переднее пассажирское сиденье, и мы вместе с ними поехали, — рассказала пострадавшая.

По информации СК, парни били хозяйку автомобиля ногами и руками по голове и телу. Продавец увидела, как женщину пинают, а потом запихивают в автомобиль, и позвонила в полицию. С ее помощью составили ориентировку на угонщиков.

— В течение часа указанный автомобиль был замечен сотрудниками ГИБДД на улице Твардовского, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. — Водитель, увидев патрульный автомобиль, увеличил скорость.

Полицейские через громкоговоритель требовали у водителя остановиться, однако тот не реагировал и пытался уйти от преследования, заехав в частный сектор Первомайского района. В итоге угонщик не справился с управлением и вылетел на обочину в районе дома № 40 на улице Пихтовой, где всю компанию сразу же задержали полицейские.

У пострадавшей автомобилистки диагностированы ушибы и разрыв века, более точные диагнозы установит судебно-медицинская экспертиза. Все обвиняемые сейчас находятся в СИЗО — Следственный комитет уже предъявил им обвинение по части 4 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Что известно про банду

Все задержанные ребята живут на КСМ — в недавно отстроенном микрорайоне в Первомайском районе Новосибирска.

— Их все знают, — рассказывают местные жители. — Мальчики употребляют. Уже давно, больше года в этом замечены.

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Единственный совершеннолетний в компании — 23-летний Игорь. В декабре 2017 года его фотография уже облетела все местные СМИ в новости с заголовком «Молодой новосибирец в легкой одежде вышел из дома и загадочно пропал». Мужчину активно искала супруга, в марте его остановили полицейские в метро — оказалось, что всё с ним хорошо, парень просто загулял.

Вскоре после этого Игорь развелся, его жена отказалась обсуждать с корреспондентом НГС причины развода. От этого брака у мужчины остался несовершеннолетний ребенок.

— Три года назад развелись, с тех пор я его не видела и не слышала. Единственное, что могу сказать, — алименты он не платил ни разу, — сообщила девушка НГС. — Судебные приставы уже три года его «ищут». Про приставов напишите, пускай им тоже будет не очень хорошо.

Игорь — единственный совершеннолетний в этой компании

Игорь — единственный совершеннолетний в этой компании

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На вопрос, употреблял ли Игорь во время брака наркотики, женщина ответила, что «понятия не имеет», и прекратила разговор.

Остальные фигуранты уголовного дела — несовершеннолетние. Про 16-летнего Егора и 15-летнего Кирилла информации практически нет.

— Ведомые ребята, они из тех, которым вот скажешь, они пойдут и сделают. В хулиганке были замечены, но ничего серьезного там никогда не было, на учете нигде не состояли, обычные подростки. Ну покуривают, так все сейчас курят. Ну учиться не хотят. Говорят, с наркотиками связались, но скрывали это от близких, — рассказал НГС приятель молодых людей.

15-летний Кирилл оказался единственным подростком из компании, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности. По информации Следственного комитета, совсем недавно — 27 ноября этого года — его приговорили к условному сроку за кражу. Также парень состоял на учете в ПДН. Его родители лишены родительских прав, Кирилла и его старшего брата воспитывала бабушка.

— Приличная бабушка, воспитанная, старший брат у него хороший парень, положительный, а тут мальчик просто слишком рано почувствовал себя взрослым, ну и связался с плохой компанией, около года с ними уже шастает. Игорь, который взрослый, вообще в соседнем подъезде живет, они постоянно вместе, вот и догулялись, — рассказывает еще одна жительница КСМ.

Несколько каналов в Telegram написали, что Кирилл избивал бабушку и отбирал у нее пенсию, однако знакомые подростка утверждают, что это неправда, — школьник уважительно относился к бабушке, хоть и часто ругался с ней.

— Да и за бабушку мог старший внук заступиться, он бы ему лещей сразу надавал, так что подобного быть не могло, — утверждает знакомая семьи. — К тому же в последнее время он не жил дома. У него какая-то девочка была, даже постарше его, они квартиру снимали. А вообще он улыбчивый парень, всегда смеялся, прикалывался. Учиться не хотел, хотел гулять только. То, что он на видео делал, с какой жестокостью... Это надо было быть либо под алкоголем, либо еще под чем-то.

По информации СК, все фигуранты уголовного дела находились под воздействием алкоголя. Информации о том, проверили ли обвиняемых на наркотики, пока нет.

Самые громкие преступления среди подростков

Несовершеннолетние достаточно часто фигурируют в криминальной хронике. Одним из самых громких подобных дел в Новосибирске стало убийство Карины Залесовой. Как установило следствие, виновник убийства Марк Коньков (в день трагедии ему исполнилось 16 лет) позвал Карину к себе в частный дом на день рождения. Там он нанес девушке около 25 ножевых ранений. Коньков был задержан на месте преступления, изначально суд отправил его под домашний арест, но под давлением общественности через некоторое время меру пресечения изменили, поместив его в СИЗО.

После задержания Конькова новосибирцы выходили на массовые митинги с требованием честного суда над подростком — многие боялись, что из-за денег и связей Конькова-старшего подростка отпустят или признают невменяемым. В итоге суд приговорил Конькова к 9 годам воспитательной колонии. В 2018 году, когда Конькову исполнилось 18, ГУФСИН перевел его в колонию общего режима.

Еще одно подростковое преступление произошло в 2016 году. 13-летняя школьница заказала своим друзьям убийство бабушки и родного брата, чтобы сбежать из дома, — но в силу возраста заказчице удалось избежать уголовного наказания, в отличие от ее сообщников.

Один из самых страшных случаев, именно в силу возраста и количества обвиняемых, произошел в 2013 году — четверо подростков, сбежавших из воспитательного центра на улице Зорге, избили битами четырех прохожих, чтобы ограбить их. Самому младшему из отморозков оказалось всего десять лет.

По данным пресс-службы ГУ МВД по НСО, только в этом году в области 962 преступления было совершено несовершеннолетними, большая часть из них — это кражи, грабежи и угоны. Тяжких преступлений намного меньше — это разбой (27 случаев) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

При этом на учете в ПДН состоят 2749 детей и подростков, из них особое внимание к тем, кто уже имеет зависимость. В проблемах с алкоголем замечены 348 подростков, проблемы с наркотиками есть у 28 детей, а 53 ребенка когда-то употребляли токсические вещества.

По информации ведомства, для профилактики преступлений сотрудники ПДН приходят к трудным подросткам не только домой, но и в школу, где проверяют их окружение и выявляют тех, кто отрицательно влияет на детей.

Проверяются места массового пребывания детей, а также места скоплений несовершеннолетних. Сотрудники полиции проводят сверки с врачами-наркологами на предмет выявления подростков, употребляющих наркотические вещества.

Особое наказание для подростков

По большинству статей Уголовного кодекса к реальному серьезному наказанию можно привлечь только тех, кому на момент преступления уже исполнилось 16 лет.

— Это логично, исходя из основ законодательства, потому что в таком возрасте они еще не понимают, что творят, — комментирует новосибирский адвокат Геннадий Черкасов. — Для подростков всё и правда очень лайтово, в каждом случае всё рассматривается отдельно. Речь о лишении свободы заходит редко, обычно — не выше шести лет. Максимальное возможное наказание для несовершеннолетнего — не больше 10 лет.

Но есть ряд статей, для которых уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Это убийство, умышленное причинение тяжкого (или средней тяжести) вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, изнасилование, кража, вымогательство и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

В случае совершения тяжких преступлений из этого списка ребенком до 14 лет его отправляют в специальные центры временной изоляции. До 11 лет таких детей отвозят в спецшколы (ближайшая — в Омске), после — в спецпрофтехучилище (расположено в Каргате, но детей из НСО стараются увозить в другие регионы для профилактики побегов). И то, и другое — режимные заведения с решетками на окнах, но мягким режимом пребывания.

— Я вел дело, лет 18 назад, там 11-летние дети девочке санками глаза выбили. Это было не случайно, они ее долго били этими санками, намеренно, девочка погибла, — вспоминает адвокат Геннадий Черкасов. — Дети 30 суток пробыли в таком центре и домой поехали, их только на учет в ПДН поставили, ну и всё. У нас серьезная ответственность наступает только с 14 лет, хотя в тех же Штатах при тяжких преступлениях ребенка признают совершеннолетним и дают самое строгое наказание, наравне со взрослыми.

Что еще почитать о детской преступности?

Почему из обычных детей вырастают насильники и убийцы? Какую роль в этом играют генетика и воспитание? Как вычислить будущего грабителя или мошенника и что с этим делать? И правда ли, что ребенок решает стать преступником еще в два-три года — читайте на НГС интервью с криминальным психологом.

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Следственный комитетподросткиполициянапали на таксистку
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