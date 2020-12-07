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Подросткам, избившим таксистку и угнавшим ее автомобиль, предъявили обвинение — им грозит до 12 лет тюрьмы

Они были пьяны и не менее 20 раз ударили женщину

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Обвинения предъявили 23-летнему парню и трем подросткам 15 и 16 лет

Обвинения предъявили 23-летнему парню и трем подросткам 15 и 16 лет

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Подросткам избившим таксистку и угнавшим ее машину, предъявили обвинение

В Новосибирске следователи предъявили обвинение четырем жителям Первомайского района, которые 4 декабря напали на женщину-таксиста.

Всех их обвиняют по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

— По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского с целью угона автомобиля Honda Fit, припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20, удары ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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В итоге парней поймала полиция. Позже сама таксистка рассказала о происшествии.

Все обвиняемые находятся сейчас в СИЗО.

— Стоит отметить, что один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и осужден приговором суда 27.11.2020 года к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), — добавили следователи.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области опубликовала видео погони за подозреваемыми.

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таксистугоннападение на таксистку
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