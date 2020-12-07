Подросткам, избившим таксистку и угнавшим ее автомобиль, предъявили обвинение — им грозит до 12 лет тюрьмы

В Новосибирске следователи предъявили обвинение четырем жителям Первомайского района, которые 4 декабря напали на женщину-таксиста.

Всех их обвиняют по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

— По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростком, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского с целью угона автомобиля Honda Fit, припаркованного у магазина, с силой нанесли множественные, не менее 20, удары ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего, действуя группой лиц по предварительному сговору, они неправомерно завладели автомобилем, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.