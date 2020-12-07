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Тема дняТолпа подростков напала на женщину-таксиста

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«Меня посадили на пассажирское сиденье»: избитая в Новосибирске женщина-таксист рассказала о нападении

Она предлагала сама сесть за руль

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Женщина предлагала сесть за руль самостоятельно

Женщина предлагала сесть за руль самостоятельно

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Избитая женщина-таксист из Новосибирска рассказала подробности нападения

Женщина-таксист из Новосибирска, которую в ночь с 3 на 4 декабря избила толпа подростков в Первомайском районе, рассказала подробности нападения. Видеозапись опубликовал telegram-канал Life Shot.

— Один из них был крайне агрессивен. Он, собственно, и начал на машину прыгать, потом первым меня ударил. Ключи у меня находились в кармане куртки. Они забрали, попали в машину. Я им предлагала, чтобы я поехала за рулем, потому что они были неадекватные. Давайте, говорю, я поеду, я вас отвезу куда надо, куда скажете. Нет, они забрали ключи. Меня посадили на пассажирское сиденье, на переднее, и мы вместе с ними поехали, — сообщает пострадавшая.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По словам женщины, после этого они катались на машине до тех пор, пока их не заметила машина ГБР. После этого нападавших задержали.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области опубликовала видео погони за подозреваемыми. Сейчас они находятся в СИЗО.

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избилиподростки
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