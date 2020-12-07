«Меня посадили на пассажирское сиденье»: избитая в Новосибирске женщина-таксист рассказала о нападении

Избитая женщина-таксист из Новосибирска рассказала подробности нападения
Женщина-таксист из Новосибирска, которую в ночь
— Один из них был крайне агрессивен. Он, собственно, и начал на машину прыгать, потом первым меня ударил. Ключи у меня находились в кармане куртки. Они забрали, попали в машину. Я им предлагала, чтобы я поехала за рулем, потому что они были неадекватные. Давайте, говорю, я поеду, я вас отвезу куда надо, куда скажете. Нет, они забрали ключи. Меня посадили на пассажирское сиденье, на переднее, и мы вместе с ними
По словам женщины, после этого они катались на машине до тех пор, пока их не заметила машина ГБР. После этого нападавших задержали.
Ранее пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области опубликовала видео погони за подозреваемыми. Сейчас они находятся в СИЗО.