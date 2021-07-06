Сибирячка поругалась с таксистом и ударила его ногой — в службе поддержки извинились за водителя

В Новосибирске женщина ударила ногой таксиста во время поездки
Вечером 5 июля в Новосибирске произошел конфликт между пассажиркой такси и слабослышащим водителем. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ногой.
Исходя из видео, которое снял таксист, женщина не заплатила, и поэтому он не выпускал ее из машины. Она словесно оскорбляла водителя, говорила, что не заплатит, а также принялась пинать мужчину ногой.
НГС удалось связаться с пассажиркой. По ее словам, водитель сам нарушил некие инструкции и выложил только конец конфликта. Подробности инцидента женщина рассказывать отказалась. При этом она отметила, что написала жалобу в «Яндекс.Такси». Там ей ответили, что водителя поставят на особый контроль.
— Простите, что вам пришлось с этим столкнуться, поведение водителя просто возмутительно. Если он не исправится, будет отстранен от заказов, — говорится в сообщении «Яндекс.Такси».
Женщина добавила: «Поездку он закрыл, она оплачена. У такси нет претензий». Сам таксист не ответил на вопросы корреспондента НГС.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что заявлений об этом конфликте не поступало. Однако сейчас проводится проверка по факту публикации видео. В пресс-службе «Яндекс.Такси» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Ранее НГС собрал истории водителей, на которых напали пассажиры. Таксисты рассказали, как ездили с ножом у горла и как их пытались задушить.
В 2019 году водитель выкинул из машины мать с двухлетним ребенком, после чего женщина обратилась в полицию. По ее словам, причиной стало то, что в машине находился не тот таксист, который был на фото в приложении. Позже сам водитель рассказал НГС свою версию случившегося.