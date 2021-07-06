Сибирячка поругалась с таксистом и ударила его ногой — в службе поддержки извинились за водителя

Вечером 5 июля в Новосибирске произошел конфликт между пассажиркой такси и слабослышащим водителем. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ногой.

Исходя из видео, которое снял таксист, женщина не заплатила, и поэтому он не выпускал ее из машины. Она словесно оскорбляла водителя, говорила, что не заплатит, а также принялась пинать мужчину ногой.

