Найден мужчина, которого избили и похитили на Охотской, — возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Следователи и полицейские обнаружили мужчину, на которого вчера с другом было совершено нападение на Охотской в Новосибирске. Как сообщили в региональном СК его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.
Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано в группе «АСТ-54». Четыре человека в масках на белом седане Mitsubishi Lancer подъехали к двум мужчинам, которые стояли на улице Охотской. Неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли в неизвестном направлении. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по п. «а, г»
Вчера также сообщалось, что нападавшие были задержаны.