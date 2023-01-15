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Найден мужчина, которого избили и похитили на Охотской, — возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Произошедшее попало на видео

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Нападавшие действовали очень быстро

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Следователи и полицейские обнаружили мужчину, на которого вчера с другом было совершено нападение на Охотской в Новосибирске. Как сообщили в региональном СК его жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано в группе «АСТ-54». Четыре человека в масках на белом седане Mitsubishi Lancer подъехали к двум мужчинам, которые стояли на улице Охотской. Неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли в неизвестном направлении. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Вчера также сообщалось, что нападавшие были задержаны.

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