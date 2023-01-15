Найден мужчина, которого избили и похитили на Охотской, — возбуждено уголовное дело в Новосибирске

Произошедшее попало на видео, которое было опубликовано в группе «АСТ-54». Четыре человека в масках на белом седане Mitsubishi Lancer подъехали к двум мужчинам, которые стояли на улице Охотской. Неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли в неизвестном направлении. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения.