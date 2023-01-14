В Новосибирске полиция проверяет сообщение о похищении человека в Заельцовском районе. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— По факту произошедшего конфликта между группой граждан на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска, совершенном с применением предметов, похожих на оружие, и физической силы, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление участников произошедшего, а также всех обстоятельств, — пояснили в ведомстве.