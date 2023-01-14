В Новосибирске полиция проверяет сообщение о похищении человека в Заельцовском районе. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— По факту произошедшего конфликта между группой граждан на улице Охотской в Заельцовском районе Новосибирска, совершенном с применением предметов, похожих на оружие, и физической силы, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление участников произошедшего, а также всех обстоятельств, — пояснили в ведомстве.
В МВД добавили, что полицейские уже осмотрели место похищения, опросили очевидцев и изъяли видеозапись с кадрами инцидента.
Как написал автор поста в группе, четыре человека в масках на белом седан Mitsubishi Lancer подъехали к двум мужчинам, которые стояли на улице Охотской. Неизвестные избили сибиряков, а после одного из них затолкали в салон машины и увезли в неизвестном направлении.
Ранее в Новосибирске состоялся суд над тремя полицейскими, которые похитили мужчину и пытались добиться от него 2,5 миллиона рублей.