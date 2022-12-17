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Связали и спрятали в багажник: дело о похищении таксиста передали в суд

Обвиняемый стал 32-летний иностранец

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Инцидент произошел 24 февраля

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Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении таксиста «Яндекс.Такси».

Обвинение предъявили 32-летнему иностранному гражданину по п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направили в Кировский районный суд.

По версии следствия, обвиняемый и еще одно неустановленное лицо вызвали такси в мобильном приложении. Они надели медицинские маски, сели в прибывшую машину и поехали.

Около дома на Бурденко злоумышленники попросили водителя остановиться и связали ему голову и руки скотчем. После этого один из обвиняемых сел за руль.

— Приехав в безлюдное место, где заранее был припаркован другой автомобиль, злоумышленники вытащили водителя такси из его машины и, связав ему ноги скотчем, поместили потерпевшего в багажник автомобиля и начали движение, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Водитель смог высвободить руки, ноги и голову от скотча, открыл багажник, выпрыгнул на проезжую часть и скрылся. Похищенный автомобиль обнаружили через несколько часов в Кировском районе.

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