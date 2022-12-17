Связали и спрятали в багажник: дело о похищении таксиста передали в суд

Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении таксиста «Яндекс.Такси».
Обвинение предъявили
По версии следствия, обвиняемый и еще одно неустановленное лицо вызвали такси в мобильном приложении. Они надели медицинские маски, сели в прибывшую машину и поехали.
Около дома на Бурденко злоумышленники попросили водителя остановиться и связали ему голову и руки скотчем. После этого один из обвиняемых сел за руль.
— Приехав в безлюдное место, где заранее был припаркован другой автомобиль, злоумышленники вытащили водителя такси из его машины и, связав ему ноги скотчем, поместили потерпевшего в багажник автомобиля и начали движение, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Водитель смог высвободить руки, ноги и голову от скотча, открыл багажник, выпрыгнул на проезжую часть и скрылся. Похищенный автомобиль обнаружили через несколько часов в Кировском районе.