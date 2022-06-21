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Угрожали пистолетом: два парня похитили новосибирца и возили его по городу, требуя 350 тысяч

Еще у одного потерпевшего они вымогали 20 тысяч

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Одного из пострадавших посадили в машину и катали по городу, угрожая пистолетом и гранатой

Одного из пострадавших посадили в машину и катали по городу, угрожая пистолетом и гранатой

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Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве по предварительному сговору. Двум парням 20 лет и 21 года инкриминируется нарушение трех статей УК: вымогательство группой лиц, похищение человека, вымогательство с применением предметов, используемых в качестве оружия.

— 14 сентября 2021 года в дневное время обвиняемые, находясь около дома 16 по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе города Новосибирска, посадили 22-летнего потерпевшего против его воли в автомобиль, перевозили последнего по территории города и, применяя насилие и специальные средства — охолощенный пистолет и учебную гранату, требовали у молодого человека денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Из материалов уголовного дела следует, что у другого новосибирца подельники вымогали 20 000 рублей. Один из потерпевших позвонил родственникам, те — полицейским.

15 сентября криминальный дуэт был задержан. На время следствия фигуранты уголовного дела находились под стражей. Вину в похищении людей и вымогательстве они не признали. Материалы направили в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения.

В январе НГС сообщал, что трех новосибирцев будут судить за разбой и вымогательство. Предполагается, что обвиняемые требовали подписать фиктивные купли-продажи.

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