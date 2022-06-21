Угрожали пистолетом: два парня похитили новосибирца и возили его по городу, требуя 350 тысяч
Еще у одного потерпевшего они вымогали 20 тысяч
Новосибирские следователи закончили расследование уголовного дела о похищении человека и вымогательстве по предварительному сговору. Двум парням 20 лет и 21 года инкриминируется нарушение трех статей УК: вымогательство группой лиц, похищение человека, вымогательство с применением предметов, используемых в качестве оружия.
— 14 сентября 2021 года в дневное время обвиняемые, находясь около дома 16 по улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе города Новосибирска, посадили
Из материалов уголовного дела следует, что у другого новосибирца подельники вымогали
15 сентября криминальный дуэт был задержан. На время следствия фигуранты уголовного дела находились под стражей. Вину в похищении людей и вымогательстве они не признали. Материалы направили в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения.
В январе НГС сообщал, что трех новосибирцев будут судить за разбой и вымогательство. Предполагается, что обвиняемые требовали подписать фиктивные купли-продажи.