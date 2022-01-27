Похитили и избили в гостинице трех человек: новосибирцев будут судить за разбой и вымогательство

Следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.
По данным следователей, в феврале 2020 года обвиняемые совершили разбойные нападения на трех мужчин и похитили у них 868 000 рублей. После этого фигуранты привезли потерпевших в номер гостиницы на улице Кирова, удерживали их там и били по голове и туловищу.
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В апреле того же года один из обвиняемых ехал на похищенной машине и нарушил правила дорожного движения и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате нанес вред четверым пассажирам, двое из которых — дети, тяжкий вред здоровью.
Фигурантов обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия, разбое в крупном размере, похищении двух и более лиц, вымогательстве, нарушении правил дорожного движения (
Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. Двоих обвиняемых поместили под стражу, одного — под домашний арест. Они не признали свою вину. Уголовное дело уходит в суд.
В начале января неизвестный мужчина с пистолетом ограбил ювелирный магазин в Новосибирске. Ущерб составил три миллиона рублей.