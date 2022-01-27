Похитили и избили в гостинице трех человек: новосибирцев будут судить за разбой и вымогательство

Следователи направят в суд дело против троих новосибирцев. Их обвиняют в похищении людей, насилии и похищении имущества.



По данным следователей, в феврале 2020 года обвиняемые совершили разбойные нападения на трех мужчин и похитили у них 868 000 рублей. После этого фигуранты привезли потерпевших в номер гостиницы на улице Кирова, удерживали их там и били по голове и туловищу.