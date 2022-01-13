«Пришел за час до закрытия»: неизвестный с пистолетом ограбил на три миллиона ювелирный в Новосибирске

Вечером 12 января неизвестный ворвался в ювелирный магазин, находящийся по улице Орджоникидзе, и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил золотые украшения.



— Всё произошло за час до закрытия магазина. Налетчик был в черной одежде и в медицинской маске на лице. После того как он забрал ювелирку, выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении. Предварительная сумма ущерба составила 3 миллиона рублей, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



Грабитель попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители изъяли видео, которое сейчас изучают эксперты.

