13 января четверг
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 4/10
usd 74.53
eur 84.67
СрочноУтечка газа на Первомайке — объяснение химика
Все новости
Все новости

«Пришел за час до закрытия»: неизвестный с пистолетом ограбил на три миллиона ювелирный в Новосибирске

Полиция возбудила уголовное дело

246
1Обсудить

Поделиться

Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в центре Новосибирска

Полиция разыскивает подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в центре Новосибирска

Поделиться

Вечером 12 января неизвестный ворвался в ювелирный магазин, находящийся по улице Орджоникидзе, и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил золотые украшения.

— Всё произошло за час до закрытия магазина. Налетчик был в черной одежде и в медицинской маске на лице. После того как он забрал ювелирку, выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении. Предварительная сумма ущерба составила 3 миллиона рублей, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Грабитель попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители изъяли видео, которое сейчас изучают эксперты.

Собеседник добавил, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере).

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия:

— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

В августе 2021 года в центре Новосибирска возле БЦ «Антарес» неизвестные похитили у томского студента сумку с 50 миллионами рублей. Парень припарковался на своем автомобиле возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они прыснули из газового баллончика в лицо молодому человеку, вырвали из машины сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

полицияразбойограбление ювелирного магазинауголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter