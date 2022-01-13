«Пришел за час до закрытия»: неизвестный с пистолетом ограбил на три миллиона ювелирный в Новосибирске

Вечером 12 января неизвестный ворвался в ювелирный магазин, находящийся по улице Орджоникидзе, и, угрожая сотрудникам пистолетом, похитил золотые украшения.
— Всё произошло за час до закрытия магазина. Налетчик был в черной одежде и в медицинской маске на лице. После того как он забрал ювелирку, выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении. Предварительная сумма ущерба составила
Грабитель попал на камеры видеонаблюдения. Правоохранители изъяли видео, которое сейчас изучают эксперты.
Собеседник добавил, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до
В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили факт происшествия:
— В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.
В августе 2021 года в центре Новосибирска возле БЦ «Антарес» неизвестные похитили у томского студента сумку с