В конце прошлой недели в центре Новосибирска возле БЦ «Антарис» у томского студента похитили сумку с 50 миллионами рублей.
23-летний житель Томска припарковался на своем автомобиле «Рено» возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6, когда к нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы прыснули из газового баллончика в лицо неустановленный газ, вырвали из машины сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой), — добавил источник.
В бизнес-центре «Антарис» сотрудница на вопрос о происшествии на их парковке пояснила, что слышала о происшествии, но деталей не знает.
На момент публикации ГУ МВД по Новосибирской области комментарий не предоставили.
В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком, незнакомец забрал наличными почти 5000 рублей и карту Сбербанка. По подозрению был задержан полицейский.