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Тема дняОчередь за органами. Фильм НГС
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Возле бизнес-центра в Новосибирске неизвестные забрали 50 миллионов у 23-летнего парня

Потерпевшему прыснули в лицо из газового баллончика, затем у него выхватили сумку и скрылись

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Два незнакомца ограбили томича на 50 миллионов

Два незнакомца ограбили томича на 50 миллионов

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В конце прошлой недели в центре Новосибирска возле БЦ «Антарис» у томского студента похитили сумку с 50 миллионами рублей.

23-летний житель Томска припарковался на своем автомобиле «Рено» возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6, когда к нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы прыснули из газового баллончика в лицо неустановленный газ, вырвали из машины сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой), — добавил источник.

В бизнес-центре «Антарис» сотрудница на вопрос о происшествии на их парковке пояснила, что слышала о происшествии, но деталей не знает.

На момент публикации ГУ МВД по Новосибирской области комментарий не предоставили.

В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком, незнакомец забрал наличными почти 5000 рублей и карту Сбербанка. По подозрению был задержан полицейский.

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ограблениеполицияуголовное дело
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