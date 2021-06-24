Полицейский с газовым баллончиком напал на новосибирца на улице Петухова

В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком. Нападавший ограбил его и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. Сегодня следователи заявили, что подозреваемый в преступлении — сотрудник полиции.

— Потерпевший подал заявление в полицию, но описать грабителя не смог, так как был в алкогольном опьянении. Сказал, что незнакомец забрал наличными почти 5000 рублей и карту «Сбербанка», на которой также были денежные средства в размере 5000. Ущерб составил 9900 рублей, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.