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Полицейский с газовым баллончиком напал на новосибирца на улице Петухова

Сотрудник МВД ограбил прохожего — забрал у него деньги и банковскую карту

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Если суд признает полицейского виновным, он может попасть на 5 лет в колонию

Если суд признает полицейского виновным, он может попасть на 5 лет в колонию

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В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком. Нападавший ограбил его и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. Сегодня следователи заявили, что подозреваемый в преступлении — сотрудник полиции.

— Потерпевший подал заявление в полицию, но описать грабителя не смог, так как был в алкогольном опьянении. Сказал, что незнакомец забрал наличными почти 5000 рублей и карту «Сбербанка», на которой также были денежные средства в размере 5000. Ущерб составил 9900 рублей, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Несмотря на отсутствие описания преступника, сотрудники ОВД Кировского района установили, что мужчину ограбил их коллега. В связи с этим все материалы по делу были переданы в СК по Новосибирской области.

— По факту ограбления 38-летнего жителя города Новосибирска возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Сотрудник полиции допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Если суд признает полицейского виновным в ограблении, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В марте следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции Бердска, который оперативно не отреагировал на вызов. Соседи дважды звонили в полицию с жалобой, что в одной из квартир избивают женщину. В итоге 29-летнюю сибирячку нашли мертвой — ее убил муж.

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