Полицейский с газовым баллончиком напал на новосибирца на улице Петухова

В ночь с 20 на 21 июня возле АЗС «Энергия» на улице Петухова в Кировском районе на жителя Новосибирска напал мужчина с газовым баллончиком. Нападавший ограбил его и скрылся на своем автомобиле в неизвестном направлении. Сегодня следователи заявили, что подозреваемый в преступлении — сотрудник полиции.
— Потерпевший подал заявление в полицию, но описать грабителя не смог, так как был в алкогольном опьянении. Сказал, что незнакомец забрал наличными почти 5000 рублей и карту «Сбербанка», на которой также были денежные средства в размере 5000. Ущерб составил 9900 рублей, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Несмотря на отсутствие описания преступника, сотрудники ОВД Кировского района установили, что мужчину ограбил их коллега. В связи с этим все материалы по делу были переданы в СК по Новосибирской области.
— По факту ограбления 38-летнего жителя города Новосибирска возбуждено уголовное дело по
Если суд признает полицейского виновным в ограблении, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
В марте следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции Бердска, который оперативно не отреагировал на вызов. Соседи дважды звонили в полицию с жалобой, что в одной из квартир избивают женщину. В итоге 29-летнюю сибирячку нашли мертвой — ее убил муж.