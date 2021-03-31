СК возбудил дело на полицейского после жестокого убийства 29-летней сибирячки. Что ему грозит?

Следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейского в Бердске
Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции Бердска, который оперативно не отреагировал на вызов о помощи. Соседи дважды звонили в полицию с жалобой, что в одной из квартир избивают женщину. В итоге 29-летнюю сибирячку нашли мертвой — её убил муж.
Кого и в чем подозревают
— Возбуждено уголовное дело в отношении полицейского взвода ОР ППСП отдела МВД по городу Бердску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Анастасия Кулешова.
В полиции сообщили, что сейчас проводится служебная проверка.
— В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников полиции, выезжавших 29 марта на сообщение о семейном конфликте в Бердске, и полноте принятых ими мер. В случае установления вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, а непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Что произошло
Трагедия произошла в ночь с 28 на 29 марта 2021 года. Рано утром — в 05:30 — в полицию позвонила жительница микрорайона Северный и рассказала, что муж угрожает ей убийством. Дежурный направил к ним домой экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские задержали мужа-буяна и увезли в отдел. Там с мужчиной «провели профилактическую беседу», после чего сразу отпустили.
В 08:07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины. Она пожаловалась, что из квартиры слышны крики о помощи. Но полицейский не стал реагировать на этот вызов. В результате муж убил жену.
Подозреваемый был задержан на месте преступления. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.
Что грозит полицейскому? Мнение юриста
— Если полицейского признают виновным и в отношении него будет вынесен приговор, то его уволят из органов внутренних дел, поскольку лица, имеющие непогашенную судимость, не могут быть сотрудниками правоохранительных органов, — комментирует юрист Константин Зиновьев.
Также, по его словам, полицейского могут лишить свободы на срок до 5 лет, потому что речь идет о смерти человека.
— Опять же могут быть разные смягчающие обстоятельства: многодетный, кто-нибудь на иждивении, беременная жена, впервые совершил преступление. В этом случае могут дать гораздо меньший срок: и год, и два, и три. Могут и вообще условное наказание дать. Такое возможно, но все будет зависеть от обстоятельств дела. И на сколько большим будет общественный резонанс, — говорит Константин Зиновьев.
Бердская трагедия сильно похожа на историю Веры Пехтелевой из Кемерово. Бывший жених убивал девушку около шести часов, соседи несколько раз звонили в полицию с жалобой на крики и мольбы о помощи, но никто так и не приехал. Позже выяснилась истинная причина, по которой полицейские проигнорировали вызов. В распоряжении наших коллег оказались аудиозаписи из дежурной части. Мы публиковали расшифровку разговоров сотрудников полиции.
19 марта НГС делал разбор, может ли повториться трагедия Веры Пехтелевой в Новосибирске или любом другом городе области. Анонимные и честные мнения сотрудников полиции читайте тут. Реальность оказалось суровой: подобное убийство повторилось всего через 10 дней.