СК возбудил дело на полицейского после жестокого убийства 29-летней сибирячки. Что ему грозит?

Следователи возбудили уголовное дело на сотрудника полиции Бердска, который оперативно не отреагировал на вызов о помощи. Соседи дважды звонили в полицию с жалобой, что в одной из квартир избивают женщину. В итоге 29-летнюю сибирячку нашли мертвой — её убил муж.



Кого и в чем подозревают

— Возбуждено уголовное дело в отношении полицейского взвода ОР ППСП отдела МВД по городу Бердску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Анастасия Кулешова.