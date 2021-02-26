Экс-жених убивал Веру 6 часов — новые подробности с суда над полицейскими, которые не приехали на вызов

В Кемерово сегодня начали рассматривать уголовное дело в отношении двух полицейских — майора Михаила Балашова и капитана Дмитрия Тарицына. Именно эти офицеры полиции не отреагировали на многочисленные вызовы и не приехали в дом, где была буквально растерзана палачом-садистом 23-летняя Вера Пехтелева.



Эта жуткая трагедия разыгралась в январе 2020-го , но широкую огласку получила только сейчас: родственники и знакомые убитой не согласились с обвинением, предъявленным полицейским.



В тот день Вера пришла к бывшему бойфренду, чтобы забрать вещи, но из квартиры уже не смогла выйти. Владислав Канюс несколько часов удерживал ее, долго избивал, а затем задушил проводом от утюга. Соседи несколько раз звонили в полицию, взывали о помощи, говорили о драке в квартире и душераздирающих женских криках. Но на вызов и многочисленные звонки никто не отреагировал. Когда жильцы сами взломали дверь, было уже поздно. Девушка была мертва. Рядом находился и ее палач.

