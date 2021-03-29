Сам позвонил в полицию: в МВД рассказали подробности убийства 29-летней женщины в Бердске

Под Новосибирском мужчина вышел из полиции и убил свою жену
В городе Бердске сегодня был задержан мужчина, которого подозреваю в убийстве своей 29-летней жены. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности инцидента.
— По имеющимся данным, 39-летний хозяин квартиры доставлялся в отдел полиции по городу Бердску и после профилактической беседы был отпущен. Спустя некоторое время он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции обнаружили тело 29-летней женщины и 60-летнего отца злоумышленника, с резаной раной лица, который был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
Сейчас в отношении полицейских, выезжавших на сообщение о семейном конфликте, назначена проверка. В ходе нее планируется оценить действия сотрудников и полноту принятых мер.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства трагедии выясняются.
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