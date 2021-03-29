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Семейная разборка под Новосибирском: сибиряка подозревают в убийстве жены, его отец с ранением в больнице

29-летняя женщина умерла после нескольких ударов ножом

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Об убийстве стало известно утром

Об убийстве стало известно утром

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Жителя Новосибирского района подозревают в убийстве жены

Сегодня, 29 марта, в одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп 29-летней женщины. В убийстве подозревают ее супруга.

— В утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире произошло убийство. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений со своей 29-летней супругой нанес ей ножевые ранения в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По информации источника НГС, отца подозреваемого доставили в больницу с ножевыми ранениями. Сейчас устанавливается, кто ранил мужчину.

Следователи завели дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас выясняются обстоятельства трагедии, расследование продолжается.

В начале марта житель Линево Новосибирской области до смерти избил свою жену, а потом покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь. Вскоре стало известно, что супруга дважды заявляла на мужчину в полицию, потому что он угрожал ей убийством.

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Бердскполицияубийство
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