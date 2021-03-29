Семейная разборка под Новосибирском: сибиряка подозревают в убийстве жены, его отец с ранением в больнице

Сегодня, 29 марта, в одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп 29-летней женщины. В убийстве подозревают ее супруга.



— В утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире произошло убийство. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений со своей 29-летней супругой нанес ей ножевые ранения в различные части тела, от которых последняя скончалась на месте, — рассказала НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.