Семейная разборка под Новосибирском: сибиряка подозревают в убийстве жены, его отец с ранением в больнице

Жителя Новосибирского района подозревают в убийстве жены
Сегодня, 29 марта, в одной из квартир Бердска в Северном микрорайоне обнаружили труп
— В утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в квартире произошло убийство. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе выяснения отношений со своей
По информации источника НГС, отца подозреваемого доставили в больницу с ножевыми ранениями. Сейчас устанавливается, кто ранил мужчину.
Следователи завели дело по статье «Убийство» (
В начале марта житель Линево Новосибирской области до смерти избил свою жену, а потом покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь. Вскоре стало известно, что супруга дважды заявляла на мужчину в полицию, потому что он угрожал ей убийством.