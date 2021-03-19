На найденного мертвым в НСО мужа дважды заводили уголовные дела об угрозе убийством собственной жене

В отношении Павла, 18 марта найденного мертвым вместе с женой в квартире в Линёво Новосибирской области, ранее было заведено два уголовных дела по статье 119 УК РФ (угроза убийством). В полицию на него заявляла собственная жена Татьяна. Но оба раза она его прощала, и дела закрывали из-за примирения сторон.

— В 2011 и 2015 годах в органы внутренних дел поступало два заявления от указанной женщины по поводу конфликта в семье. Сотрудниками полиции заявления были зарегистрированы в установленном порядке. По материалам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством). Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон, — сообщил представитель ГУ МВД по Новосибирской области Артём Аверин.