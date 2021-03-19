20 марта суббота
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 73.66
eur 88.12
Тема дняВ чём подозревают задержанного замминистра?

Все новости

Все новости

На найденного мертвым в НСО мужа дважды заводили уголовные дела об угрозе убийством собственной жене

Но оба раза она его прощала

639
16Обсудить

Поделиться

Тела родителей нашла их дочь

Тела родителей нашла их дочь

Поделиться

В отношении Павла, 18 марта найденного мертвым вместе с женой в квартире в Линёво Новосибирской области, ранее было заведено два уголовных дела по статье 119 УК РФ (угроза убийством). В полицию на него заявляла собственная жена Татьяна. Но оба раза она его прощала, и дела закрывали из-за примирения сторон.

— В 2011 и 2015 годах в органы внутренних дел поступало два заявления от указанной женщины по поводу конфликта в семье. Сотрудниками полиции заявления были зарегистрированы в установленном порядке. По материалам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством). Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон, — сообщил представитель ГУ МВД по Новосибирской области Артём Аверин.

Тела 42-летнего Павла и 32-летней Татьяны обнаружила их маленькая дочь, которая вернулась из школы. За несколько часов до этого, перед самой смертью, Татьяна смогла позвонить в 112, но прибывшему на место полицейскому никто не открыл, подозрительные звуки из квартиры не доносились, и он не нашел оснований для вскрытия входной двери квартиры.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

семьяубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (16)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...