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В Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь

Девочка вернулась домой из школы

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Перед смертью женщина звонила в службу 112, но полицейский не нашел оснований для вскрытия входной двери квартиры

Перед смертью женщина звонила в службу 112, но полицейский не нашел оснований для вскрытия входной двери квартиры

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Трагедия произошла в четверг, 18 марта, в рабочем поселке Линево Новосибирской области. В службу 112 поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Прибывшему на вызов полицейскому никто не открыл, а звуков из квартиры не доносилось. Оснований для вскрытия двери не было, и полицейский, опросив соседку, уехал.

В третьем часу дня, по данным источника НГС, домой из школы вернулась дочь и обнаружила своих родителей мертвыми. Ими оказались 32-летняя Татьяна и ее муж, 42-летний Павел. По предварительным данным, мужчина жестоко избил женщину, от чего она скончалась, а затем покончил с собой.

— 18 марта в 10:41 в отделение полиции «Линевское» МО МВД России по Искитимскому району через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 г. р. с просьбой о помощи. Уже через 9 минут на указанный адрес в поселок Линево прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали, — сообщил представитель регионального ГУ МВД Артём Аверин. Он добавил, что по факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки. Также начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области назначил проверку, направленную на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В январе 2020 года в Кемерово была жестоко убита 23-летняя Вера Пехтелева. Полиция не приезжала на вызовы около шести часов. Гибель кемеровчанки, которую в течение нескольких часов убивал бывший парень, обнажила ряд смежных проблем. Оказалось, что в городе остро не хватает нарядов полиции, и послать на вызов было попросту некого. НГС поговорил с сотрудниками полиции, и они рассказали о реальной ситуации в МВД, дефиците сотрудников и ресурсов, низких зарплатах и других бедах.

В марте 19-летний новосибирец жестоко убил свою 17-летнюю девушку. На ее шее насчитали 35 ножевых ран. Анастасия постоянно писала в соцсетях, что ее парень — абьюзер и открыто заявляла, что он употребляет наркотики.

При этом жертвы зависимы психологически от своего мучителя. Многие не могут уйти от них годами, и даже бросив, возвращаются снова и снова.

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МВДСКубийство
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