В Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь

— 18 марта в 10:41 в отделение полиции «Линевское» МО МВД России по Искитимскому району через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 г. р. с просьбой о помощи. Уже через 9 минут на указанный адрес в поселок Линево прибыл сотрудник полиции. На неоднократные звонки и стук в дверь никто не отвечал, при этом посторонних шумов за дверью не было. Была опрошена соседка, которая пояснила, что каких-либо посторонних звуков не слышала. В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали, — сообщил представитель регионального ГУ МВД Артём Аверин. Он добавил, что по факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки. Также начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области назначил проверку, направленную на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В январе 2020 года в Кемерово была жестоко убита 23-летняя Вера Пехтелева. Полиция не приезжала на вызовы около шести часов. Гибель кемеровчанки, которую в течение нескольких часов убивал бывший парень, обнажила ряд смежных проблем. Оказалось, что в городе остро не хватает нарядов полиции, и послать на вызов было попросту некого. НГС поговорил с сотрудниками полиции, и они рассказали о реальной ситуации в МВД, дефиците сотрудников и ресурсов, низких зарплатах и других бедах.