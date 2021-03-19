В Новосибирской области муж до смерти избил жену и покончил с собой. Их тела нашла маленькая дочь

Трагедия произошла в четверг, 18 марта, в рабочем поселке Линево Новосибирской области. В службу 112 поступил звонок от женщины с просьбой о помощи. Прибывшему на вызов полицейскому никто не открыл, а звуков из квартиры не доносилось. Оснований для вскрытия двери не было, и полицейский, опросив соседку, уехал.
В третьем часу дня, по данным источника НГС, домой из школы вернулась дочь и обнаружила своих родителей мертвыми. Ими оказались 32-летняя Татьяна и ее муж, 42-летний Павел. По предварительным данным, мужчина жестоко избил женщину, от чего она скончалась, а затем покончил с собой.
— 18 марта в 10:41 в отделение полиции «Линевское» МО МВД России по Искитимскому району через оператора 112 поступило сообщение от женщины
Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В январе 2020 года в Кемерово была жестоко убита 23-летняя Вера Пехтелева. Полиция не приезжала на вызовы около шести часов. Гибель кемеровчанки, которую в течение нескольких часов убивал бывший парень, обнажила ряд смежных проблем. Оказалось, что в городе остро не хватает нарядов полиции, и послать на вызов было попросту некого. НГС поговорил с сотрудниками полиции, и они рассказали о реальной ситуации в МВД, дефиците сотрудников и ресурсов, низких зарплатах и других бедах.
В марте 19-летний новосибирец жестоко убил свою 17-летнюю девушку. На ее шее насчитали 35 ножевых ран. Анастасия постоянно писала в соцсетях, что ее парень — абьюзер и открыто заявляла, что он употребляет наркотики.
При этом жертвы зависимы психологически от своего мучителя. Многие не могут уйти от них годами, и даже бросив, возвращаются снова и снова.