Пока ее убивали: в каком городе России полиция могла бы спасти Веру Пехтелеву

Нижегородская область: к Вере Пехтелевой бы приехали



Источник в правоохранительных органах города Сарова Нижегородской области рассказал NN.RU, что в местном отделении полиции ситуации, подобные той, что произошла с Верой Пехтелевой, практически исключены.



— В Сарове очень маловероятно, чтобы полиция не приехала на подобный вызов. Однако наряд может ехать долго, поскольку бывает так, что один участковый и один наряд ППС работает на весь город, да и с машинами часто проблемы. В этом нет вины самих сотрудников управления — причины могут быть разные. Но в любом случае по адресу направят ППС или участкового проверить, что там случилось.



На вопрос, бывает ли такое, что на вызов вообще никого не отправили, оперативник уточнил, что этот вопрос скорее стоит адресовать дежурным диспетчерам.



Еще один источник редакции в силовых структурах (сотрудник нижегородской полиции) считает, что главная беда — это серьезный недобор личного состава. Именно поэтому наряд не приехал по вызову соседей Веры Пехтелевой, и поэтому же полиция иногда слишком долго едет на вызовы, связанные с домашним насилием, в Нижнем Новгороде.



— У нас сотрудники выезжают вообще на любой поступивший вызов. А уж если речь идет о физическом насилии, выезжают еще и экстренно, никто не хочет сидеть в тюрьме потом из-за этого. В очередности вызовов всегда учитывается тяжесть преступления и наличие угрозы жизни. Если полиция долго не приезжает, значит, не хватает людей. У нас всегда некомплект в отделениях.



По словам сотрудника, от такого вызова, как с Верой, не застрахован ни один дежурный ни в одном городе. Однако Нижний Новгород больше Кемерово, соответственно, и нарядов здесь больше. В крайнем случае можно попробовать договориться и отправить на вызов наряд из другого района.

Челябинск: группа прибывает на место в течение пяти минут



В Челябинске проблем со снабжением дежурных частей и свободными экипажами нет, заявили 74.RU сразу несколько источников в полиции. Когда не хватает рук у сотрудников МВД, на помощь приходят коллеги из Росгвардии. В Челябинске ежесуточно это несколько десятков дополнительных экипажей.



— Оперативный дежурный из дежурной части ОМВД может передать информацию о происшествии через оперативного дежурного вневедомственной охраны. Если в этом случае у наших сотрудников нет сработок [сигнализации], они могут быть привлечены, — уточнили нам в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. — Все кварталы [в городе] разбиты на квадраты, за которые отвечает определенная группа задержания. Она и патрулирует эту территорию. Если происшествие на ее территории, эта группа задержания обычно в течение пяти минут прибывает на место. Если речь идет о защите и безопасности жизни граждан, росгвардейцы могут зайти в квартиру и задержать подозреваемого в совершении преступления. Машины полиции сейчас обслуживаются через сервисные центры, а заправляют их по топливным картам.

