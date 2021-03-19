Пока ее убивали: в каком городе России полиция могла бы спасти Веру Пехтелеву

Кемерово, а вместе с ним и вся страна, еще не скоро забудет дело Веры Пехтелевой. Убийство этой красивой девушки стало символом бездействия российской полиции. Соседи полтора часа подряд пытались вызвать стражей порядка, но так и не дождались их, а изувер всё это время истязал и убивал несчастную студентку. Впрочем, как выясняется, такая история могла произойти в каждом городе страны.
В Кемерово виновных будет больше
Сейчас Следственный комитет Кузбасса возбудил еще одно уголовное дело в отношении полицейских. По данным источника NGS42.RU, новыми фигурантами уголовного дела стали сотрудницы полиции, которые принимали вызовы и сообщали о том, что нарядов в городе нет. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по
До этого уголовное дело в отношении еще двух сотрудников полиции, Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына, было направлено на переквалификацию на более тяжкую статью. Сторона защиты с этим решением не согласилась. Теперь суд над полицейскими может затянуться на несколько месяцев.
Между тем в 2021 году будет принята новая реформа МВД. Планируется снова сократить численность штата полицейских, которых, очевидно, и так не хватает.
В начале марта на коллегии МВД Владимир Путин говорил о недостатках в работе полицейских. Глава государства заявил, что в нескольких крупных городах России в последнее время стремительно растет уровень преступности. Города он не назвал, однако, исходя из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за определенный период
Красноярский край: не хватает
В полиции Красноярского края не хватает 6% сотрудников. Об этом NGS24.RU сообщил представитель ГУ МВД по Красноярскому краю. 6% — это 800 вакантных должностей. Свободные места есть практически во всех территориальных органах МВД в крае, но особенно большая нехватка — в северных территориях: Норильске, Дудинке, Богучанах, Туруханске, Туре. Зарплаты при этом не самые маленькие по региону — от
Вот что рассказывает бывший полицейский, работавший в Кировском районе Красноярска
— Объем бумажной работы и количество выездов совершенно не соответствуют количеству людей на службе. Иной раз физически некому выехать на вызов, а для кого-то это вопрос жизни и смерти. Всё дело в количестве вызовов во время суточного дежурства. Например, на новогодние праздники именно по нашему отделу полиции количество звонков в полицию составляет около 150 на весь район, экипажей, выезжающих на вызовы, — 3–4, среднее количество вызовов за сутки на один экипаж — 37. Сами понимаете, что приехать на
Тюменская область: за работу держатся те, кому скоро на пенсию
В Тюменской области некомплект личного состава по итогам
— В системе УМВД сотрудников не хватает. Это основная проблема. Какая ситуация и почему такое происходит? Люди устраиваются, немного поработают, а затем уходят. В итоге — жуткая текучка. В правоохранительных органах нагрузка очень большая, а зарплата не растет несколько лет. Нам как тогда подняли ее при переходе в полицию, и на этом всё. А цены растут, всё дорожает, людям не хватает на содержание семьи. Если честно, за работу держатся всеми силами те, кому до пенсии осталось немного. А при выходе на заслуженный отдых люди просто бегут из полиции, потому что работа непростая и порой неблагодарная. Раз людей не хватает, то и проблемы возникают в работе напрямую с населением.
— Люди жалуются, например, что не могут дождаться полицию на вызов. На самом деле ехать к ним некому, экипажей мало, если кто-то занят, то люди ждут часами, когда они освободятся и только к ним поедут. Росгвардия с нами не работает, на вызовы не ездит, как было раньше при вневедомственной охране, — тогда они нам хорошо помогали. На работе все эти нюансы сказываются: одни, новенькие которые, не успели вникнуть толком в работу, потому что первоначальную подготовку надо месяца 4–6 проходить, разворачиваются и уходят. Потому что не все с этим справляются. Вторые же работают из последних сил до пенсии и уходят. Из-за этого получается, что работают люди, оставшиеся в меньшинстве.
Екатеринбург: на район одна машина
Вот что рассказывают E1.RU действующие или бывшие полицейские. Виктор (имя изменено. —
— Когда подняли оклады в
По его словам, зарплата только что пришедшего инспектора ППС —
— Молодежь, которая приходит к нам, хочет всего и сразу, им наплевать на раннюю пенсию и прочие льготы, они, когда видят условия и требования, говорят: «Да я больше курьером заработаю» — и уходят. Поэтому у нас ситуация сейчас ничуть не лучше, чем в Кемерово, где не могли найти машину на вызов. А дальше будет еще хуже, — уверен наш собеседник.
По словам ветеранов и бывших сотрудников, раньше на дежурство по району заступало 4 патрульных автомашины и одна группа немедленного реагирования плюс 4 пеших поста. Сейчас же — после всех реформ, сокращений и оптимизаций — район закрывает лишь одна машина и один пеший пост. Если случается одновременно несколько вызовов, едут в первую очередь на самый приоритетный. Причем машины-то у полиции Екатеринбурга есть — людей нет.
Не лучшим образом дела обстоят и у руководителей среднего звена. Принцип наказания руководителя за действия его подчиненных привел лишь к тому, что командиры поняли: от качества их реальной работы мало что зависит, важнее становится лишь лояльность к вышестоящему руководству.
Роман (имя изменено. —
— Сегодня в полиции катастрофическая нехватка сотрудников. Такая ситуация сложилась не вдруг, кадровый голод начал усиливаться после того, как перестали работать Уральский юридический институт МВД и Нижнетагильская средняя специальная школа полиции МВД России, народ начал уходить (сейчас екатеринбургский институт и центр профессиональной подготовки МВД работают. —
Раньше пэпээсники ездили впятером, гаишники как минимум втроем, обычно — вчетвером. Потом из Москвы пришло распоряжение о сокращении, но сокращали тех, кто работал «на земле», а не административный ресурс. Сокращение прошло неправильно. Я знаю столько ребят, которые работали «на земле» и просто вылетели!
Зайдите на сайты по поиску персонала, вы увидите, сколько вакансий есть в органах. Никто не идет в полицию, потому что надо многое знать: уставы, Уголовный и Административный кодексы, следить за постановлениями пленума Верховного суда РФ. Нужно очень много информации, а ее нет. Профильных институтов нет, преподавательского состава тоже. Вакуум образовался за пару лет — и всё.
Года через четыре, когда уйдут «старики», в городе останется просто неподготовленная группа лиц, которая носит форму, но понятия не имеет, что они должны делать.
Ярославль: палочной системы вроде нет, но говорить про нее нельзя
— Вся проблема этой истории — в нехватке людей. Тут ведь как: пока до вашего вызова очередь дойдет… — поделился мыслями с порталом 76.RU сотрудник полиции в Ярославской области. — Это не значит, что нам всё равно, просто приходится выбирать. На сутках — один участковый, второй на подхвате и два опера. Если что-то срочное, быстро приезжаем. А если кража, например, — ну она подождет, если есть криминал посерьезнее. В среднем бывает по
Ростов: проще принять ближние вызовы, чем ехать по пробкам
— Коротко — у нас нехватки кадров нет, — рассказал инсайдер 161.RU в ГУМВД по Ростовской области. — Именно в Ростове: если не приезжают, значит, вызов далеко и ехать по пробкам два часа не хотят. Проще ближние вызовы взять отработать и спокойно уехать домой. Сказать, что людей не хватает, — не скажу. В каждом отделе полный комплект. Другое дело, что кто-то на обучении, кто-то на больничном, тогда у них накладки бывают. Обычно не хотят, говорю же, если по пробкам и дальний район. Про девчонку эту знаю. Там все виноваты. Скорее сработал человеческий фактор, что ерунда какая-то, вот и не поехали. Таких вызовов у них в день по
Новосибирск: из-за сокращений «по земле» страдают все
Рассказывает Ольга, бывший участковый:
— Я ушла на пенсию в августе
На все драки экипаж выезжает по сообщению дежурного сразу, просто, повторюсь, если их несколько, то в порядке очередности. Очень сложно привлечь дополнительные силы, когда их нет. Сам дежурный не имеет права оставить дежурную часть, поэтому работает с тем количеством личного состава, который вышел в его смену.
Повторение подобной ситуации возможно где угодно, не только в Новосибирске.
Анна (имя изменено. —
— Если группа уехала на выезд в один населенный пункт района и что-то происходит в другом, то, к сожалению, группа приезжает не в положенный по законодательству срок, а по очередности, так как сотрудников и машин не хватает.
И еще: сами понимаете, когда заявляют дебош в районе, где нельзя взять подмогу, одного сотрудника отправлять как минимум опасно, у нас сейчас время другое. К сожалению, сотрудники полиции не имеют такого авторитета, которым пользовались лет 8 назад. Поэтому к каждой заявке индивидуальный подход.
Оксана (имя изменено. —
— Все вызовы должны быть отработаны в порядке очереди. Но всё это может затянуться, так как очень мало машин, особенно ночью. Мне очень обидно, что из-за сокращений «по земле» страдают именно те сотрудники, на чьи плечи ложится охрана порядка. Их мало, и они — люди, — рассказала сотрудница журналисту NGS.RU.
Волгоград: кидали клич в народ с просьбой идти в полицию
Полицейские о работе в Волгограде рассказывают, в принципе, то же самое. Андрей (имя изменено. —
— Некомплект в полиции был всегда. Доходило до того, что кидали клич в народ с просьбой привести хоть кого-нибудь. В моем подразделении основные критерии отбора: служба в армии, хоть какое-нибудь высшее образование. Хотя я сам несколько раз приводил потенциальных кандидатов, но они почему-то не устраивали кадровую службу. То собеседование с полиграфом не пройдут, то еще какие-то причины. Что касается оснащения, то в этом плане грех жаловаться в силу специфики подразделения, — приводит слова оперативника V1.RU.
Сергей (имя изменено. —
— Волгограду повезло. Его «накрыло» чемпионатом мира по футболу, который прошел в
Самая главная проблема в том, что людей не держат и не мотивируют. Никак.
Что касается зарплат, когда милицию переименовали в полицию, то нам очень хорошо подняли зарплаты. Настолько хорошо, что я не успевал ее тратить. Я мог позволить нанять людей, чтобы они, к примеру, сделали дома ремонт. Сейчас зарплата осталась та же, а вот жизнь стала гораздо дороже. Поэтому приходят люди в полицию, даже после «слежки», посмотрят на весь тот бардак, который творится, и уходят. Им на смену приходят новые, и цикл повторяется. А что касается Кемерово, то я вполне допускаю, что дежурному просто некого было послать, поскольку у него был единственный наряд, который или обедал в это время, или был на другом конце района, пытался «оживить» сломанную машину. Как-то так.
Пермь: на домашнее насилие отправляют сразу
Действующий сотрудник полиции одного из отделов Перми на условиях анонимности согласился рассказать 59.RU, как они работают по вызовам.
— В основном на вызовы ездит ППС. У ребят уличная работа, — сообщил источник. — Кадровая нехватка ощущается в том, что на нас выросла нагрузка. Обычно в пешем наряде по двое сотрудников, в наряде ДПС — до трех человек.
Есть понятие «приоритет вызовов». Если вызов на домашнее насилие, он приоритетнее, чем административка. В среднем на район укомплектовано по
Омск: не хватает 11% участковых, но на вызов всё равно людей найдут
— При сообщениях об угрозе жизни у оперативного дежурного, даже если условно у него все экипажи заняты, всегда есть резерв. В дежурной части есть сотрудники. Всегда он может перераспределить наряды, снять с одного места происшествия на другой. На такое преступление всегда можно кого-то отправить. На крайний случай любой ближайший наряд ДПС, Росгвардии, охранного предприятия. Главное, чтобы кто-то прибыл, — рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.
Что касается кадров, ситуация выглядит относительно неплохо. Дефицит кадров, конечно, есть, и самый большой — среди участковых. Там недобор составляет около 11%. У всех остальных структур ведомства этот процент меньше. Сотрудник частного охранного предприятия, который пожелал остаться анонимным, также рассказал, что их иногда привлекают для помощи сотрудникам полиции. В том числе и ППС.
— Если честно, такого (чтобы никто не приехал на вызов. —
Нижегородская область: к Вере Пехтелевой бы приехали
Источник в правоохранительных органах города Сарова Нижегородской области рассказал NN.RU, что в местном отделении полиции ситуации, подобные той, что произошла с Верой Пехтелевой, практически исключены.
— В Сарове очень маловероятно, чтобы полиция не приехала на подобный вызов. Однако наряд может ехать долго, поскольку бывает так, что один участковый и один наряд ППС работает на весь город, да и с машинами часто проблемы. В этом нет вины самих сотрудников управления — причины могут быть разные. Но в любом случае по адресу направят ППС или участкового проверить, что там случилось.
На вопрос, бывает ли такое, что на вызов вообще никого не отправили, оперативник уточнил, что этот вопрос скорее стоит адресовать дежурным диспетчерам.
Еще один источник редакции в силовых структурах (сотрудник нижегородской полиции) считает, что главная беда — это серьезный недобор личного состава. Именно поэтому наряд не приехал по вызову соседей Веры Пехтелевой, и поэтому же полиция иногда слишком долго едет на вызовы, связанные с домашним насилием, в Нижнем Новгороде.
— У нас сотрудники выезжают вообще на любой поступивший вызов. А уж если речь идет о физическом насилии, выезжают еще и экстренно, никто не хочет сидеть в тюрьме потом из-за этого. В очередности вызовов всегда учитывается тяжесть преступления и наличие угрозы жизни. Если полиция долго не приезжает, значит, не хватает людей. У нас всегда некомплект в отделениях.
По словам сотрудника, от такого вызова, как с Верой, не застрахован ни один дежурный ни в одном городе. Однако Нижний Новгород больше Кемерово, соответственно, и нарядов здесь больше. В крайнем случае можно попробовать договориться и отправить на вызов наряд из другого района.
Челябинск: группа прибывает на место в течение пяти минут
В Челябинске проблем со снабжением дежурных частей и свободными экипажами нет, заявили 74.RU сразу несколько источников в полиции. Когда не хватает рук у сотрудников МВД, на помощь приходят коллеги из Росгвардии. В Челябинске ежесуточно это несколько десятков дополнительных экипажей.
— Оперативный дежурный из дежурной части ОМВД может передать информацию о происшествии через оперативного дежурного вневедомственной охраны. Если в этом случае у наших сотрудников нет сработок [сигнализации], они могут быть привлечены, — уточнили нам в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. — Все кварталы [в городе] разбиты на квадраты, за которые отвечает определенная группа задержания. Она и патрулирует эту территорию. Если происшествие на ее территории, эта группа задержания обычно в течение пяти минут прибывает на место. Если речь идет о защите и безопасности жизни граждан, росгвардейцы могут зайти в квартиру и задержать подозреваемого в совершении преступления. Машины полиции сейчас обслуживаются через сервисные центры, а заправляют их по топливным картам.
— В дежурках эта карта только у диспетчера. Когда надо заправиться, водитель берет ее и едет на заправку. На смену обычно дают
Архангельская область: народу мало, но преступность падает
В Архангельской полиции тоже есть кадровые проблемы, но, несмотря на это, тут говорят о том, что это не отразилось на качестве работы. Вот что 29.RU сообщили в МВД по региону:
— По итогам
Получается, что города разные, а ситуации практически одни и те же. Везде не хватает людей, везде жалуются на нехватку профессионализма. А в каждом отдельном случае наша жизнь зависит от конкретного офицера полиции — примет он решение вас спасать или нет, напряжет ли своих подчиненных или нет. Важно уже то, что полицейские по всей стране слышали о деле Вере Пехтелевой и всё же будут иметь в виду, что от них зависит спасение жизни…