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Тема дняВ чём подозревают задержанного замминистра?

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Пока ее убивали: в каком городе России полиция могла бы спасти Веру Пехтелеву

Выясняем, где стражи порядка успеют вовремя прибыть на место преступления

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Полицейские официально (а кто-то на условиях анонимности) рассказали, как обстоят дела на службе: хватает ли техники и людей, чтобы отработать вызовы

Полицейские официально (а кто-то на условиях анонимности) рассказали, как обстоят дела на службе: хватает ли техники и людей, чтобы отработать вызовы

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Кемерово, а вместе с ним и вся страна, еще не скоро забудет дело Веры Пехтелевой. Убийство этой красивой девушки стало символом бездействия российской полиции. Соседи полтора часа подряд пытались вызвать стражей порядка, но так и не дождались их, а изувер всё это время истязал и убивал несчастную студентку. Впрочем, как выясняется, такая история могла произойти в каждом городе страны.

В Кемерово виновных будет больше

Сейчас Следственный комитет Кузбасса возбудил еще одно уголовное дело в отношении полицейских. По данным источника NGS42.RU, новыми фигурантами уголовного дела стали сотрудницы полиции, которые принимали вызовы и сообщали о том, что нарядов в городе нет. Уголовное дело в отношении них было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) еще в конце февраля 2021 года. Однако пресс-служба СК Кузбасса сообщила об этом только в середине марта. Мы давали подробный отчет о звонках в полицию, из них понятно, как на протяжении долгих часов стражи порядка, вместо того чтобы ехать спасать девушку, футболили звонивших.

До этого уголовное дело в отношении еще двух сотрудников полиции, Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына, было направлено на переквалификацию на более тяжкую статью. Сторона защиты с этим решением не согласилась. Теперь суд над полицейскими может затянуться на несколько месяцев.

Между тем в 2021 году будет принята новая реформа МВД. Планируется снова сократить численность штата полицейских, которых, очевидно, и так не хватает.

В начале марта на коллегии МВД Владимир Путин говорил о недостатках в работе полицейских. Глава государства заявил, что в нескольких крупных городах России в последнее время стремительно растет уровень преступности. Города он не назвал, однако, исходя из доклада Генпрокуратуры о состоянии преступности в стране за определенный период 2020 года, речь идет о Красноярском крае, Новгородской и Смоленской областях, Севастополе и Чувашской республике. В абсолютных цифрах прирост насчитывает 279,4 тысячи преступлений за январь — июнь 2020-го. Мы решили выяснить, как в регионах, где представлена Сеть городских порталов, защищают людей. И получилось, что по всей стране ситуация мало чем отличается от Кемерово.

Красноярский край: не хватает 800 полицейских

В полиции Красноярского края не хватает 6% сотрудников. Об этом NGS24.RU сообщил представитель ГУ МВД по Красноярскому краю. 6% — это 800 вакантных должностей. Свободные места есть практически во всех территориальных органах МВД в крае, но особенно большая нехватка — в северных территориях: Норильске, Дудинке, Богучанах, Туруханске, Туре. Зарплаты при этом не самые маленькие по региону — от 40 тысяч при средней по региону около 50 тысяч рублей.

Вот что рассказывает бывший полицейский, работавший в Кировском районе Красноярска с 2014 по 2019 год.

— Объем бумажной работы и количество выездов совершенно не соответствуют количеству людей на службе. Иной раз физически некому выехать на вызов, а для кого-то это вопрос жизни и смерти. Всё дело в количестве вызовов во время суточного дежурства. Например, на новогодние праздники именно по нашему отделу полиции количество звонков в полицию составляет около 150 на весь район, экипажей, выезжающих на вызовы, — 3–4, среднее количество вызовов за сутки на один экипаж — 37. Сами понимаете, что приехать на 37 вызовов за сутки, разобраться в ситуации, взять с каждого объяснение, заявление, успокоить скандалистов или увезти хотя бы в районный отдел тех, кто не успокаивается (я уж не говорю о том, чтоб отправить на сутки, потому что это более сложная процедура), просто невозможно физически.

Сибирские полицейские не скрывают, что отработать все вызовы порой невозможно физически

Сибирские полицейские не скрывают, что отработать все вызовы порой невозможно физически

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Тюменская область: за работу держатся те, кому скоро на пенсию

В Тюменской области некомплект личного состава по итогам 2020 года составил 6,3%. По Тобольску — до 15%. Об этом заявил начальник регионального УМВД Леонид Коломиец. Журналисты 72.RU выяснили условия труда сотрудников УМВД, какие есть проблемы. Вот несколько честных анонимных рассказов.

— В системе УМВД сотрудников не хватает. Это основная проблема. Какая ситуация и почему такое происходит? Люди устраиваются, немного поработают, а затем уходят. В итоге — жуткая текучка. В правоохранительных органах нагрузка очень большая, а зарплата не растет несколько лет. Нам как тогда подняли ее при переходе в полицию, и на этом всё. А цены растут, всё дорожает, людям не хватает на содержание семьи. Если честно, за работу держатся всеми силами те, кому до пенсии осталось немного. А при выходе на заслуженный отдых люди просто бегут из полиции, потому что работа непростая и порой неблагодарная. Раз людей не хватает, то и проблемы возникают в работе напрямую с населением.

— Люди жалуются, например, что не могут дождаться полицию на вызов. На самом деле ехать к ним некому, экипажей мало, если кто-то занят, то люди ждут часами, когда они освободятся и только к ним поедут. Росгвардия с нами не работает, на вызовы не ездит, как было раньше при вневедомственной охране, — тогда они нам хорошо помогали. На работе все эти нюансы сказываются: одни, новенькие которые, не успели вникнуть толком в работу, потому что первоначальную подготовку надо месяца 4–6 проходить, разворачиваются и уходят. Потому что не все с этим справляются. Вторые же работают из последних сил до пенсии и уходят. Из-за этого получается, что работают люди, оставшиеся в меньшинстве.

Екатеринбург: на район одна машина

Вот что рассказывают E1.RU действующие или бывшие полицейские. Виктор (имя изменено. — Прим. ред.), сотрудник ППС:

— Когда подняли оклады в 2012 году, народ еще шел в полицию, потому что тогда зарплаты здесь были выше средних. Но сейчас в других сферах платить стали больше, а в полиции всё осталось по-прежнему. Только нагрузка выросла и требования. Кроме того, проводится политика «много вас за забором». Поводов для увольнений и наказаний стало больше, а престиж службы — ниже. Но основная причина — это низкая зарплата и отсутствие перспектив карьерного роста. Когда-то давали звание за выслугу лет, сейчас потолок звания на должности инспектора — это лейтенант, — говорит Виктор.

По его словам, зарплата только что пришедшего инспектора ППС — 23–24 тысячи рублей. Получать 30 тысяч он будет только после пяти лет выслуги. Это без учета надбавок за звание и сложность. При этом большинство из тех, кто приходит, — это жители области, приехавшие в Екатеринбург в поисках работы. Но у них возникает другая проблема — с жильем, в отличие от той же армии и Росгвардии, где есть и служебное жилье, и субсидии на покупку своего.

— Молодежь, которая приходит к нам, хочет всего и сразу, им наплевать на раннюю пенсию и прочие льготы, они, когда видят условия и требования, говорят: «Да я больше курьером заработаю» — и уходят. Поэтому у нас ситуация сейчас ничуть не лучше, чем в Кемерово, где не могли найти машину на вызов. А дальше будет еще хуже, — уверен наш собеседник.

В Екатеринбурге зарплата инспектора-новичка едва больше <nobr class="_">20 тысяч</nobr> рублей — идти работать за такие деньги не каждый хочет&nbsp;

В Екатеринбурге зарплата инспектора-новичка едва больше 20 тысяч рублей — идти работать за такие деньги не каждый хочет 

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По словам ветеранов и бывших сотрудников, раньше на дежурство по району заступало 4 патрульных автомашины и одна группа немедленного реагирования плюс 4 пеших поста. Сейчас же — после всех реформ, сокращений и оптимизаций — район закрывает лишь одна машина и один пеший пост. Если случается одновременно несколько вызовов, едут в первую очередь на самый приоритетный. Причем машины-то у полиции Екатеринбурга есть — людей нет.

Не лучшим образом дела обстоят и у руководителей среднего звена. Принцип наказания руководителя за действия его подчиненных привел лишь к тому, что командиры поняли: от качества их реальной работы мало что зависит, важнее становится лишь лояльность к вышестоящему руководству.

Роман (имя изменено. — Прим. ред.), оперуполномоченный уголовного розыска:

— Сегодня в полиции катастрофическая нехватка сотрудников. Такая ситуация сложилась не вдруг, кадровый голод начал усиливаться после того, как перестали работать Уральский юридический институт МВД и Нижнетагильская средняя специальная школа полиции МВД России, народ начал уходить (сейчас екатеринбургский институт и центр профессиональной подготовки МВД работают. — Прим. ред.). Сейчас большинство выпускников не идут в полицию.

Раньше пэпээсники ездили впятером, гаишники как минимум втроем, обычно — вчетвером. Потом из Москвы пришло распоряжение о сокращении, но сокращали тех, кто работал «на земле», а не административный ресурс. Сокращение прошло неправильно. Я знаю столько ребят, которые работали «на земле» и просто вылетели!

Зайдите на сайты по поиску персонала, вы увидите, сколько вакансий есть в органах. Никто не идет в полицию, потому что надо многое знать: уставы, Уголовный и Административный кодексы, следить за постановлениями пленума Верховного суда РФ. Нужно очень много информации, а ее нет. Профильных институтов нет, преподавательского состава тоже. Вакуум образовался за пару лет — и всё.

Года через четыре, когда уйдут «старики», в городе останется просто неподготовленная группа лиц, которая носит форму, но понятия не имеет, что они должны делать.

Ярославль: палочной системы вроде нет, но говорить про нее нельзя

— Вся проблема этой истории — в нехватке людей. Тут ведь как: пока до вашего вызова очередь дойдет… — поделился мыслями с порталом 76.RU сотрудник полиции в Ярославской области. — Это не значит, что нам всё равно, просто приходится выбирать. На сутках — один участковый, второй на подхвате и два опера. Если что-то срочное, быстро приезжаем. А если кража, например, — ну она подождет, если есть криминал посерьезнее. В среднем бывает по 30–40 сообщений и заявлений за сутки. Летом больше. Сейчас недостаток кадров в полиции — это уже почти норма. У нас та же история: на весь район один отряд ППС. На одного сотрудника приходится нагрузка за троих. Для того чтобы решить эту проблему, нужно мотивировать людей приходить работать в органы и увеличивать количество наружных нарядов. Зарплата за такую работу должна быть около ста тысяч. Может, тогда люди перестанут уходить и начнут приходить новые. С нашим графиком, работой с документами и общей нагрузкой меньше просто никак. Палочной системы вроде как нет, но в тоже время она есть, но говорить про нее нельзя. Нет ни сил, ни желания работать при таких условиях. Конечно, люди будут уходить, а те, кто останутся, будут отдуваться за всех. Из-за этого и будут происходить такие случаи, как в Кемерово. А мы так и будем чинить служебные машины за свой счет, как сейчас это делаем.

«Если кража, например, — ну, она подождет, если есть криминал посерьезнее»

«Если кража, например, — ну, она подождет, если есть криминал посерьезнее»

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Ростов: проще принять ближние вызовы, чем ехать по пробкам

— Коротко — у нас нехватки кадров нет, — рассказал инсайдер 161.RU в ГУМВД по Ростовской области. — Именно в Ростове: если не приезжают, значит, вызов далеко и ехать по пробкам два часа не хотят. Проще ближние вызовы взять отработать и спокойно уехать домой. Сказать, что людей не хватает, — не скажу. В каждом отделе полный комплект. Другое дело, что кто-то на обучении, кто-то на больничном, тогда у них накладки бывают. Обычно не хотят, говорю же, если по пробкам и дальний район. Про девчонку эту знаю. Там все виноваты. Скорее сработал человеческий фактор, что ерунда какая-то, вот и не поехали. Таких вызовов у них в день по 10–50. Особенно под праздники. А если, к примеру, еще район неблагополучный, то обычно отсечка идет. Думают так: «Их там всех убивают и насилуют в день по два раза». Жаль, конечно, девчонку, но сядут все…

Новосибирск: из-за сокращений «по земле» страдают все

Рассказывает Ольга, бывший участковый:

— Я ушла на пенсию в августе 2018 года. Из 20 лет службы 11 — в должности участкового уполномоченного полиции. Умышленно вызовы никто не игнорировал. Другое дело — в связи с нехваткой личного состава в вечернее и ночное время. 1–2 экипажа ППС на район физически не могут успеть на все заявки, поэтому могут в последнюю очередь рассматриваться нарушения тишины и покоя граждан.

На все драки экипаж выезжает по сообщению дежурного сразу, просто, повторюсь, если их несколько, то в порядке очередности. Очень сложно привлечь дополнительные силы, когда их нет. Сам дежурный не имеет права оставить дежурную часть, поэтому работает с тем количеством личного состава, который вышел в его смену.

Повторение подобной ситуации возможно где угодно, не только в Новосибирске.

Анна (имя изменено. — Прим. ред.), сотрудница полиции в декрете, считает, что такая ситуация могла случиться в любом отделе, и Новосибирская область не исключение — по причине сокращения штатов.

— Если группа уехала на выезд в один населенный пункт района и что-то происходит в другом, то, к сожалению, группа приезжает не в положенный по законодательству срок, а по очередности, так как сотрудников и машин не хватает.

И еще: сами понимаете, когда заявляют дебош в районе, где нельзя взять подмогу, одного сотрудника отправлять как минимум опасно, у нас сейчас время другое. К сожалению, сотрудники полиции не имеют такого авторитета, которым пользовались лет 8 назад. Поэтому к каждой заявке индивидуальный подход.

Оксана (имя изменено. — Прим. ред.), действующий полицейский:

— Все вызовы должны быть отработаны в порядке очереди. Но всё это может затянуться, так как очень мало машин, особенно ночью. Мне очень обидно, что из-за сокращений «по земле» страдают именно те сотрудники, на чьи плечи ложится охрана порядка. Их мало, и они — люди, — рассказала сотрудница журналисту NGS.RU.

Вызовы должны отрабатываться в порядке очереди, но всё может затянуться из-за нехватки техники, признают сотрудники полиции Новосибирска

Вызовы должны отрабатываться в порядке очереди, но всё может затянуться из-за нехватки техники, признают сотрудники полиции Новосибирска

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Волгоград: кидали клич в народ с просьбой идти в полицию

Полицейские о работе в Волгограде рассказывают, в принципе, то же самое. Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), оперативный сотрудник главка:

— Некомплект в полиции был всегда. Доходило до того, что кидали клич в народ с просьбой привести хоть кого-нибудь. В моем подразделении основные критерии отбора: служба в армии, хоть какое-нибудь высшее образование. Хотя я сам несколько раз приводил потенциальных кандидатов, но они почему-то не устраивали кадровую службу. То собеседование с полиграфом не пройдут, то еще какие-то причины. Что касается оснащения, то в этом плане грех жаловаться в силу специфики подразделения, — приводит слова оперативника V1.RU.

Сергей (имя изменено. — Прим. ред.), сотрудник ГИБДД:

— Волгограду повезло. Его «накрыло» чемпионатом мира по футболу, который прошел в 2018 году. Поэтому оснащение у сотрудников полиции (у всех) очень достойное. То, с чем ребята работают на дороге, — отремонтированное, поверенное, со всеми документами. Да вот только ребят всё меньше и меньше. Элементарный пример. Взять тот же ЦАФАП. Там сейчас работает 30 человек. На эти 30 человек приходится 2,5 миллиона постановлений, которые нужно обработать. При этом не стоит забывать и про другие обязанности. Когда я там работал, всё, что мог, пытался оптимизировать. Но КоАП ты не оптимизируешь. Если положено человека вызвать повесткой, подождать и потом делать всё остальное, то никуда от этого не денешься.

Самая главная проблема в том, что людей не держат и не мотивируют. Никак.

Что касается зарплат, когда милицию переименовали в полицию, то нам очень хорошо подняли зарплаты. Настолько хорошо, что я не успевал ее тратить. Я мог позволить нанять людей, чтобы они, к примеру, сделали дома ремонт. Сейчас зарплата осталась та же, а вот жизнь стала гораздо дороже. Поэтому приходят люди в полицию, даже после «слежки», посмотрят на весь тот бардак, который творится, и уходят. Им на смену приходят новые, и цикл повторяется. А что касается Кемерово, то я вполне допускаю, что дежурному просто некого было послать, поскольку у него был единственный наряд, который или обедал в это время, или был на другом конце района, пытался «оживить» сломанную машину. Как-то так.

Пермь: на домашнее насилие отправляют сразу

Действующий сотрудник полиции одного из отделов Перми на условиях анонимности согласился рассказать 59.RU, как они работают по вызовам.

— В основном на вызовы ездит ППС. У ребят уличная работа, — сообщил источник. — Кадровая нехватка ощущается в том, что на нас выросла нагрузка. Обычно в пешем наряде по двое сотрудников, в наряде ДПС — до трех человек.

Есть понятие «приоритет вызовов». Если вызов на домашнее насилие, он приоритетнее, чем административка. В среднем на район укомплектовано по 8–10 нарядов дежурной части. Днем дежурит по 3–5 нарядов, ночью работает один наряд, если он есть. Если все наряды ППС заняты, дежурная часть должна направить группу немедленного реагирования, в крайнем случае — следственную оперативную группу. Обычно они работают на месте преступления, но тоже выезжают на вызовы дежурной части. Также на вызовы выезжает Росгвардия (в прошлом она называлась вневедомственной охраной), но я не знаю, есть ли у них кадровая нехватка. Если наряд по какой-либо причине не выехал на вызов, каждый случай разбирается. За это грозит вплоть до увольнения. По уставу мы должны среагировать и ехать, хотя многие из нас перерабатывают смены...

Омск: не хватает 11% участковых, но на вызов всё равно людей найдут

— При сообщениях об угрозе жизни у оперативного дежурного, даже если условно у него все экипажи заняты, всегда есть резерв. В дежурной части есть сотрудники. Всегда он может перераспределить наряды, снять с одного места происшествия на другой. На такое преступление всегда можно кого-то отправить. На крайний случай любой ближайший наряд ДПС, Росгвардии, охранного предприятия. Главное, чтобы кто-то прибыл, — рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Что касается кадров, ситуация выглядит относительно неплохо. Дефицит кадров, конечно, есть, и самый большой — среди участковых. Там недобор составляет около 11%. У всех остальных структур ведомства этот процент меньше. Сотрудник частного охранного предприятия, который пожелал остаться анонимным, также рассказал, что их иногда привлекают для помощи сотрудникам полиции. В том числе и ППС.

— Если честно, такого (чтобы никто не приехал на вызов. — Прим. ред.) еще не было. На моем веку точно, — отметил собеседник NGS55.RU.

В Омске дефицит кадров в основном среди участковых

В Омске дефицит кадров в основном среди участковых

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Нижегородская область: к Вере Пехтелевой бы приехали

Источник в правоохранительных органах города Сарова Нижегородской области рассказал NN.RU, что в местном отделении полиции ситуации, подобные той, что произошла с Верой Пехтелевой, практически исключены.

— В Сарове очень маловероятно, чтобы полиция не приехала на подобный вызов. Однако наряд может ехать долго, поскольку бывает так, что один участковый и один наряд ППС работает на весь город, да и с машинами часто проблемы. В этом нет вины самих сотрудников управления — причины могут быть разные. Но в любом случае по адресу направят ППС или участкового проверить, что там случилось.

На вопрос, бывает ли такое, что на вызов вообще никого не отправили, оперативник уточнил, что этот вопрос скорее стоит адресовать дежурным диспетчерам.

Еще один источник редакции в силовых структурах (сотрудник нижегородской полиции) считает, что главная беда — это серьезный недобор личного состава. Именно поэтому наряд не приехал по вызову соседей Веры Пехтелевой, и поэтому же полиция иногда слишком долго едет на вызовы, связанные с домашним насилием, в Нижнем Новгороде.

— У нас сотрудники выезжают вообще на любой поступивший вызов. А уж если речь идет о физическом насилии, выезжают еще и экстренно, никто не хочет сидеть в тюрьме потом из-за этого. В очередности вызовов всегда учитывается тяжесть преступления и наличие угрозы жизни. Если полиция долго не приезжает, значит, не хватает людей. У нас всегда некомплект в отделениях.

По словам сотрудника, от такого вызова, как с Верой, не застрахован ни один дежурный ни в одном городе. Однако Нижний Новгород больше Кемерово, соответственно, и нарядов здесь больше. В крайнем случае можно попробовать договориться и отправить на вызов наряд из другого района.

Челябинск: группа прибывает на место в течение пяти минут

В Челябинске проблем со снабжением дежурных частей и свободными экипажами нет, заявили 74.RU сразу несколько источников в полиции. Когда не хватает рук у сотрудников МВД, на помощь приходят коллеги из Росгвардии. В Челябинске ежесуточно это несколько десятков дополнительных экипажей.

— Оперативный дежурный из дежурной части ОМВД может передать информацию о происшествии через оперативного дежурного вневедомственной охраны. Если в этом случае у наших сотрудников нет сработок [сигнализации], они могут быть привлечены, — уточнили нам в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области. — Все кварталы [в городе] разбиты на квадраты, за которые отвечает определенная группа задержания. Она и патрулирует эту территорию. Если происшествие на ее территории, эта группа задержания обычно в течение пяти минут прибывает на место. Если речь идет о защите и безопасности жизни граждан, росгвардейцы могут зайти в квартиру и задержать подозреваемого в совершении преступления. Машины полиции сейчас обслуживаются через сервисные центры, а заправляют их по топливным картам.

— В дежурках эта карта только у диспетчера. Когда надо заправиться, водитель берет ее и едет на заправку. На смену обычно дают 15 литров. В принципе, на день этого достаточно, — говорит сотрудник одной из дежурных частей Челябинска. За последние годы обеспечение районных дежурных частей МВД в Челябинске, как утверждают наши собеседники, значительно улучшилось. — Сейчас у нашей дежурной части великолепная обстановка. Автомобили они получили новые, компьютерное оснащение новое, системное оснащение у них — всё у них великолепно, — рассказал нам сотрудник районного отдела МВД.

В Челябинске проблем со снабжением дежурных частей и свободными экипажами нет

В Челябинске проблем со снабжением дежурных частей и свободными экипажами нет

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Архангельская область: народу мало, но преступность падает

В Архангельской полиции тоже есть кадровые проблемы, но, несмотря на это, тут говорят о том, что это не отразилось на качестве работы. Вот что 29.RU сообщили в МВД по региону:

— По итогам 2020 года зафиксировано незначительное снижение зарегистрированных преступлений (менее 1% в регионе, на 2% — в Архангельске и Северодвинске). При этом по многим основным составам количество зарегистрированных преступлений значительно снижается. Так, сократилось число грабежей (на 22%), разбоев (на 16,5%), убийств (на 10%), квартирных краж (на 17%), угонов транспортных средств (на 17%) и ряда других противоправных деяний. Ежедневная планомерная работа не позволила допустить осложнения криминальной ситуации на улицах — здесь зафиксировано снижение совершенных преступлений на 15,6%.

Получается, что города разные, а ситуации практически одни и те же. Везде не хватает людей, везде жалуются на нехватку профессионализма. А в каждом отдельном случае наша жизнь зависит от конкретного офицера полиции — примет он решение вас спасать или нет, напряжет ли своих подчиненных или нет. Важно уже то, что полицейские по всей стране слышали о деле Вере Пехтелевой и всё же будут иметь в виду, что от них зависит спасение жизни…

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полицияубийствозащита городаВера Пехтелева
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