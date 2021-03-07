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«Мой парень нанюхался мефедрона»: что известно про жестокое убийство 17-летней сибирячки

19-летний бойфренд расправился с подругой в ее день рождения в квартире на Кошурникова, где они проживали

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7 марта Анастасия отмечала свой день рождения

7 марта Анастасия отмечала свой день рождения

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Ночью 7 марта на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп 17-летней Анастасии. Прибывшая полиция насчитала на ее теле минимум 15 ножевых ранений. Подозреваемого задержали всего через четыре часа в Кемерово — туда он поехал сразу после убийства к своей подруге. Им оказался молодой человек Анастасии, 19-летний Федор. В совершенном преступлении он признался в переписке в соцсетях со своими друзьями. В той же переписке парень делится, что сделал это ради денег — ему не хватало на наркотики. Полиция связалась с кемеровчанкой, та назначила подозреваемому встречу в торговом центре, там его и поймали.

Сама погибшая была активной пользовательницей соцсетей, причем некоторые из ее постов шокируют. Так, за день до смерти Настя написала: «Мой парень нанюхался мефедрона и [в измененном сознании сделал минет] другому парню».

Пользовали микроблога остались под большим впечатлением от такого признания. Некоторые попытались пошутить на эту тему&nbsp;

Пользовали микроблога остались под большим впечатлением от такого признания. Некоторые попытались пошутить на эту тему 

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Судя по твиттеру, у погибшей была довольно бурная жизнь. В ноябре 2020-го девушка сообщила, что «оттаскивала лучшую подругу с балкона 18-го этажа».

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Есть в твиттере девушки фото с 19-летним Федором. При этом в ее постах встречаются слова «созависимость» и «абьюзивные отношения».

Отношения пары навряд ли можно назвать здоровыми

Отношения пары навряд ли можно назвать здоровыми

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14 февраля Анастасия оставила пугающий пост о «подарке», который ей сделали.

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Еще один шокирующий штрих. В январе девушка опубликовала ню-фото и указала номер банковской карты, на которую нужно слать деньги.

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Ее бойфренд, 19-летний Федор, в своем микроблоге также публиковал фотографии с Анастасией.

Федор

Федор

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Федора гораздо больше занимали игры и запрещенные вещества. Вот, к примеру, твит от 21 февраля:

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По его словам, он работал кассиром в «Магните», о чем с нескрываемой неприязнью сообщает в твиттере. Если судить по его постам, к своим обязанностям он относился довольно пренебрежительно:

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О своей подруге Федор отзывался нарочито грубо.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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убийствоулица Кошурникова
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