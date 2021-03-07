«Мой парень нанюхался мефедрона»: что известно про жестокое убийство 17-летней сибирячки

Ночью 7 марта на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп 17-летней Анастасии. Прибывшая полиция насчитала на ее теле минимум 15 ножевых ранений. Подозреваемого задержали всего через четыре часа в Кемерово — туда он поехал сразу после убийства к своей подруге. Им оказался молодой человек Анастасии, 19-летний Федор. В совершенном преступлении он признался в переписке в соцсетях со своими друзьями. В той же переписке парень делится, что сделал это ради денег — ему не хватало на наркотики. Полиция связалась с кемеровчанкой, та назначила подозреваемому встречу в торговом центре, там его и поймали.