19-летний новосибирец убил свою подругу, забрал ее деньги и уехал в Кемерово к другой девушке

7 марта в Дзержинском районе Новосибирска убили 17-летнюю девушку — через 4 часа полицейские задержали в Кемерово 19-летнего подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, о преступлении сообщили ночью 7 марта. Житель Дзержинского района сказал, что в квартире дома на улице Кошурникова убили 17-летнюю девушку. На место выехали сотрудники Отдела полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску, которые вместе с коллегами из кемеровской полиции за час установили личность подозреваемого.