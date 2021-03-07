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19-летний новосибирец убил свою подругу, забрал ее деньги и уехал в Кемерово к другой девушке

По пути его такси попало в аварию — он продолжил путь автостопом туда, где его встретили полицейские

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Полицейским удалось поймать предполагаемого приступника за несколько часов

Полицейским удалось поймать предполагаемого приступника за несколько часов

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19-летний новосибирец убил 17-летнюю девушку и сбежал в Кемерово

7 марта в Дзержинском районе Новосибирска убили 17-летнюю девушку — через 4 часа полицейские задержали в Кемерово 19-летнего подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, о преступлении сообщили ночью 7 марта. Житель Дзержинского района сказал, что в квартире дома на улице Кошурникова убили 17-летнюю девушку. На место выехали сотрудники Отдела полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по г. Новосибирску, которые вместе с коллегами из кемеровской полиции за час установили личность подозреваемого.

— Им оказался ранее не судимый 19-летний житель Дзержинского района, который нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице, после чего скрылся, — сообщили в полиции. — Как установили оперативники, молодой человек после совершения преступления похитил у погибшей денежные средства и направился к своей знакомой в другой город.

Полицейским удалось узнать, что мужчина едет на такси в Кемерово. Им стало известно, что по пути машина попала в аварию, а пассажир отправился дальше автостопом — пересел в машину дальнобойщика.

— Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерово, после чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска, — рассказали в полиции.

По информации МВД, предполагаемого преступника удалось поймать за 4 часа. У него забрали телефон, где была переписка с важной для следствия информацией об обстоятельствах преступления. Следователи возбудили уголовное дело.

В январе в Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителей Сузунского района — 20-летнего парня и его 21-летнюю подругу обвиняют в убийстве.

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ГУ МВДубийство
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