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До суда дошло дело об убийстве девушки в Сузуне — обвиняемые после преступления инсценировали ее поиски

Прежде сообщалось о том, что убийство было из ревности, теперь версия изменилась

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Девушку убили в рабочем поселке Сузун, а затем тело спрятали в ближайшем лесу

Девушку убили в рабочем поселке Сузун, а затем тело спрятали в ближайшем лесу

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В Новосибирской области будут судить пару за убийство девушки в Сузуне

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителей Сузунского района — 20-летнего парня и его 21-летнюю подругу обвиняют в убийстве. Парню также предъявили обвинение в краже.

— По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, обвиняемый в июне 2020 года похитил с банковского счета бывшей девушки 624 тысячи рублей. Опасаясь, что она может обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, мужчина предложил своей знакомой совершить убийство. Она согласилась, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

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Следователи уточнили, что вечером 13 июня 2020 года обвиняемая встретилась с потерпевшей, чтобы выпить вместе алкоголь. Ночью подельница вывела девушку в безлюдное место. Туда же она позвала обвиняемого с ножом.

— Злоумышленники нанесли потерпевшей ножевые ранения, после чего задушили. Вину в содеянном не признали. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд, — добавили в прокуратуре.

Примечательно, что ранее версия причины убийства была другая. Сообщалось, что в начале июня обвиняемая задумала убить свою подругу, поскольку та «неоднократно отбивала у нее молодых людей». Именно она привлекла своего знакомого, который привез алкоголь для спаивания потерпевшей и нож.

Затем, по информации следователей, парень с девушкой оттащили тело в лес, а на утро вместе с друзьями и знакомыми девушки инсценировали ее поиски — так они хотели отвести от себя подозрения.

В ведомстве уточнили, что за преступление по статье «Убийство» обвиняемым может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обвиняемому также грозит наказание до шести лет тюремного заключения по статье «Кража».

Корреспонденту НГС не удалось связаться с прокуратурой Новосибирской области и Следственным комитетом для уточнения того, почему изменилась версия причины убийства.

Накануне в суд передали дело об убийстве беременной 33-летней сибирячки в подъезде дома на Кирова. В преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.

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Сузунубийство
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