До суда дошло дело об убийстве девушки в Сузуне — обвиняемые после преступления инсценировали ее поиски

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителей Сузунского района — 20-летнего парня и его 21-летнюю подругу обвиняют в убийстве. Парню также предъявили обвинение в краже.



— По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, обвиняемый в июне 2020 года похитил с банковского счета бывшей девушки 624 тысячи рублей. Опасаясь, что она может обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, мужчина предложил своей знакомой совершить убийство. Она согласилась, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.