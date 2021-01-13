До суда дошло дело об убийстве девушки в Сузуне — обвиняемые после преступления инсценировали ее поиски

В Новосибирской области будут судить пару за убийство девушки в Сузуне
В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителей Сузунского района — 20-летнего парня и его 21-летнюю подругу обвиняют в убийстве. Парню также предъявили обвинение в краже.
— По версии следователей отдела СКР по Новосибирской области, обвиняемый в июне 2020 года похитил с банковского счета бывшей девушки 624 тысячи рублей. Опасаясь, что она может обратиться по этому поводу в правоохранительные органы, мужчина предложил своей знакомой совершить убийство. Она согласилась, — сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Следователи уточнили, что вечером 13 июня 2020 года обвиняемая встретилась с потерпевшей, чтобы выпить вместе алкоголь. Ночью подельница вывела девушку в безлюдное место. Туда же она позвала обвиняемого с ножом.
— Злоумышленники нанесли потерпевшей ножевые ранения, после чего задушили. Вину в содеянном не признали. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд, — добавили в прокуратуре.
Примечательно, что ранее версия причины убийства была другая. Сообщалось, что в начале июня обвиняемая задумала убить свою подругу, поскольку та «неоднократно отбивала у нее молодых людей». Именно она привлекла своего знакомого, который привез алкоголь для спаивания потерпевшей и нож.
Затем, по информации следователей, парень с девушкой оттащили тело в лес, а на утро вместе с друзьями и знакомыми девушки инсценировали ее поиски — так они хотели отвести от себя подозрения.
В ведомстве уточнили, что за преступление по статье «Убийство» обвиняемым может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Обвиняемому также грозит наказание до шести лет тюремного заключения по статье «Кража».
Корреспонденту НГС не удалось связаться с прокуратурой Новосибирской области и Следственным комитетом для уточнения того, почему изменилась версия причины убийства.
Накануне в суд передали дело об убийстве беременной 33-летней сибирячки в подъезде дома на Кирова. В преступлении обвиняют ее сожителя Рустама Фатуллаева.