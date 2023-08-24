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Вывез на попутном транспорте: сибиряк похитил 9-летнего мальчика на Алтае

Мужчину заключили под стражу

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Инцидент произошел 14 июня в селе Дубровка Майминского района

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В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя по делу о похищении ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, обвиняемый вывез 9-летнего мальчика в лесной массив, который находится вблизи поселка.

Инцидент произошел 14 июня в селе Дубровка Майминского района. 9-летний мальчик ушел из дома кататься на велосипеде, после чего встретил знакомого жителя Чемальского района. Мужчина предложил ребенку съездить на попутном транспорте в поселок Куташ Майминского района. По данным 2ГИС, населенный пункт находится примерно в 35 километрах от села Дубровка.

Несовершеннолетний выехал со знакомым и домой не вернулся. В ведомстве уточнили, что его родители обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка, так как самостоятельные поиски не принесли положительных результатов.

— 15 июня около 14 часов в ходе успешно проведенных поисковых мероприятий ребенок найден в лесном массиве в окрестностях поселка Куташ Майминского района, куда на попутном транспорте его вывез обвиняемый, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай. — Свою вину в содеянном злоумышленник не признал.

Мужчину обвинили в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Суд избрал в отношении сибиряка меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи направили уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В июне трех жителей Омска признали виновными в разбое и похищении двух новосибирцев. Им назначили наказание сроком от 5 до 7 лет лишения свободы.

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ПохищениеУголовное делоПохитил ребенкаРеспублика Алтай
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