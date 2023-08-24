Вывез на попутном транспорте: сибиряк похитил 9-летнего мальчика на Алтае

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении
Инцидент произошел 14 июня в селе Дубровка Майминского района.
Несовершеннолетний выехал со знакомым и домой не вернулся. В ведомстве уточнили, что его родители обратились в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ребенка, так как самостоятельные поиски не принесли положительных результатов.
— 15 июня около 14 часов в ходе успешно проведенных поисковых мероприятий ребенок найден в лесном массиве в окрестностях поселка Куташ Майминского района, куда на попутном транспорте его вывез обвиняемый, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай. — Свою вину в содеянном злоумышленник не признал.
Мужчину обвинили в совершении преступления по
В июне трех жителей Омска признали виновными в разбое и похищении двух новосибирцев. Им назначили наказание сроком от 5 до 7 лет лишения свободы.