«Связали руки скотчем и веревкой»: троих омичей накажут за похищение пары из Новосибирска

В октябре 2020 года омичи на Toyota Land Cruiser приехали в Новосибирск. Здесь они пригласили знакомую пару — 32-летнюю жительницу Новосибирска и ее 39-летнего сожителя, в съемную квартиру. Ее мужчины арендовали по поддельным документам. Там они связали жертвам руки скотчем и веревкой, забрали у них гаджеты и требовали деньги. Как сообщили в прокуратуре НСО, фигуранты просили 6 тысяч долларов США, а также угрожали утюгом и избивали потерпевших.

