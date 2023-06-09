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«Связали руки скотчем и веревкой»: троих омичей накажут за похищение пары из Новосибирска

Они удерживали жертв в квартире, которую сняли по поддельным документам

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Похитителям дали реальные сроки в колонии строгого режима

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Трех жителей Омска признали виновными в разбое и похищении двух жителей Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Суд признал доказательства, собранные следствием, достаточными, чтобы вынести приговор. Жителей соседнего города признали виновными в похищении, грабеже и подделке документов, в зависимости от степени участия.

В октябре 2020 года омичи на Toyota Land Cruiser приехали в Новосибирск. Здесь они пригласили знакомую пару — 32-летнюю жительницу Новосибирска и ее 39-летнего сожителя, в съемную квартиру. Ее мужчины арендовали по поддельным документам. Там они связали жертвам руки скотчем и веревкой, забрали у них гаджеты и требовали деньги. Как сообщили в прокуратуре НСО, фигуранты просили 6 тысяч долларов США, а также угрожали утюгом и избивали потерпевших.

Затем они привезли мужчину в его квартиру на Танковую, чтобы тот указал, где лежат деньги. Сибиряк смог убежать, а злоумышленники увезли женщину за город. На трассе, ведущей в Омск, их остановили и задержали сотрудники ДПС вместе с полицейским и ОМОНом Росгвардии. Женщину освободили, а похитителей задержали.

Суд назначил похитителям наказание сроком от 5 до 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Также они заплатили 100 тысяч рублей потерпевшей за моральный вред. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее НГС писал, как в Заельцовском районе у всех на глазах похитили человека. Люди в масках подъехали на машине и увезли мужчину, который стоял у дома.

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