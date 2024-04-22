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Криминал «Насильно удерживали и пытали»: сибиряка задержали за похищение бизнесмена 13-летней давности

«Насильно удерживали и пытали»: сибиряка задержали за похищение бизнесмена 13-летней давности

Перед похищением жертве угрожали убийством, а после задушили

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Подельники мужчины были осуждены, сам он находился в розыске

В Новосибирской области задержали томича, подозреваемого в преступлении 13-летней давности.

Предполагается, что сибиряк похитил человека, угрожал убийством и занимался вымогательством (ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 126, ч.3 ст. 163 УК). В операции участвовали криминалисты СК, полицейские и росгвардейцы из Томской области. По данным СК, мужчину под конвоем увезли в Томскую область, где заключили под стражу.

— В январе 2011 года житель ЗАТО город Северск Томской области на почве сложившихся личных неприязненных отношений неоднократно угрожал своему знакомому убийством, — сообщили томские следователи.

По версии силовиков, месяц спустя он совместно с двумя знакомыми жителями Северска совершил похищение этого мужчины.

— Под видом сотрудников милиции, имитируя задержание с применением огнестрельного оружия, они насильно усадили его в легковой автомобиль и привезли в гаражный бокс, где насильно удерживали, подвергая его избиению и пыткам, требуя подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 млн рублей, — озвучили фабулу дела в СК по Томской области.

После получения расписок один из похитителей задушил бизнесмена. Два подельника задержанного томича уже осуждены и отбывают наказание в колонии.

Ранее в Новосибирске возбудили дело из-за похищения мужчины на Вокзальной магистрали.

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Похищение человека Вымогательство ОПГ Убийство бизнесмена
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