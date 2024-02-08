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Увезли в неизвестном направлении: в Новосибирске возбудили дело из-за похищения мужчины на Вокзальной магистрали

Пострадавшего избили и погрузили в багажник

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В деле разбираются следователи

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после потасовки рядом с Вокзальной магистралью. Накануне, 7 февраля, группа молодых людей избила мужчину и под звуки стрельбы погрузила его в багажник.

8 февраля пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области сообщила, что возбуждено уголовное дело о похищении человека.

— В утреннее время 7 февраля 2024 года на улице Вокзальная магистраль в Железнодорожном районе города Новосибирска было совершено нападение на двух мужчин. В ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие на автомобиле увезли в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

1 февраля стало известно о задержании четырех мужчин, которых подозревают в похищении подростка. Преступление произошло на улице Ленина.

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