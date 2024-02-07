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Драка в центре Новосибирска закончились стрельбой — конфликт попал на видео

Инцидент произошел недалеко от ж/д вокзала Новосибирск-Главный

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Полиция начала проверку

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Новосибирске на Вокзальной магистрали, 2 произошел конфликт между подростками и мужчиной, который закончился стрельбой. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Группа молодых парней 19–20 лет избила мужчину и под звуки стрельбы погрузила его в машину, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что начали проверку.

— Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее неизвестные устроили стрельбу рядом с метро «Студенческая» в Новосибирске. Полиция проводит проверку.

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СтрельбаПолицияНовосибирск
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