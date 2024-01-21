Неизвестные устроили стрельбу рядом с метро «Студенческая» в Новосибирске — полиция проводит проверку

— Под утро возвращался из аэропорта, где-то 04:10–04:20 услышал стрельбу и увидел толпу на улице Геодезической. Рядом также были ГБР и полиция. Знакомая, которая работает рядом, также рассказала, что рядом с «Бургер Кингом» много битого стекла, следы крови, а на здании есть отверстия от пуль, — рассказал читатель.

