Неизвестные устроили стрельбу рядом с метро «Студенческая» в Новосибирске — полиция проводит проверку

Читатель НГС сообщил о стрельбе, которая произошла рано утром
— Под утро возвращался из аэропорта, где-то 04:10–04:20 услышал стрельбу и увидел толпу на улице Геодезической. Рядом также были ГБР и полиция. Знакомая, которая работает рядом, также рассказала, что рядом с «Бургер Кингом» много битого стекла, следы крови, а на здании есть отверстия от пуль, — рассказал читатель.
В пресс-службе регионального МВД подтвердили инцидент и сообщили, что на место выезжал наряд полиции.
— В отдел полиции информация поступала о дебошире на улице Геодезической. На место выезжал наряд сотрудников полиции. Проводится проверка, — пояснили в ведомстве.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в центре Новосибирска произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой.