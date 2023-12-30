Драка в центре Новосибирска закончились стрельбой — инцидент попал на видео

В социальных сетях появилась информация о том, что в Новосибирске в ночь с 29 на 30 декабря на Вокзальной магистрали, 16 произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Сапа».
По данным канала, сначала мужчина начал приставать к двум мужчинам и девушке, тогда между ним и одним из сибиряков завязалась драка. За происходящим наблюдала девушка, но предусмотрительно не вмешивалась в мужские разборки.
На кадрах видно, что мужчина не смог справиться с сибиряком и, кажется, успокоился. Но уже позже он снова начал нарываться на конфликт. Когда его оппоненты уже сели в автомобиль, мужчина попытался затеять драку, в этот момент кто-то из его обидчиков выстрелил.
В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому поводу.
Ранее в Новосибирске водитель черного «Лексуса» открыл стрельбу во время разборок с водителем грузовика. Парню не понравилось, как «Газель» была припаркована.