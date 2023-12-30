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Драка в центре Новосибирска закончились стрельбой — инцидент попал на видео

Конфликт произошел на Вокзальной магистрали

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Полиция уточняет информацию по этому инциденту

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Новосибирске в ночь с 29 на 30 декабря на Вокзальной магистрали, 16 произошел конфликт между мужчинами, который закончился стрельбой. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Сапа».

По данным канала, сначала мужчина начал приставать к двум мужчинам и девушке, тогда между ним и одним из сибиряков завязалась драка. За происходящим наблюдала девушка, но предусмотрительно не вмешивалась в мужские разборки.

На кадрах видно, что мужчина не смог справиться с сибиряком и, кажется, успокоился. Но уже позже он снова начал нарываться на конфликт. Когда его оппоненты уже сели в автомобиль, мужчина попытался затеять драку, в этот момент кто-то из его обидчиков выстрелил.

В пресс-службе регионального МВД пояснили, что уточняют информацию по этому поводу.

Ранее в Новосибирске водитель черного «Лексуса» открыл стрельбу во время разборок с водителем грузовика. Парню не понравилось, как «Газель» была припаркована.

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ДракаСтрельбаНовосибирск
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