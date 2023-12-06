«Сказал ему выходить, а он в меня выстрелил»: водитель черного «Лексуса» открыл огонь по доставщику из-за парковки

В Новосибирске водитель черного «Лексуса» открыл стрельбу во время разборок с водителем грузовика. Парню не понравилось, как «Газель» была припаркована. Кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54». НГС поговорил с пострадавшим, а также выяснил у бывшей жены стрелявшего, как раньше себя вел ее муж.
«Говорит: я сейчас выйду и тебе морду начищу»
Водитель-экспедитор на условиях анонимности (его имя известно редакции) сообщил, что 24 ноября он остановился в зоне разгрузки пункта выдачи заказов и почти сразу разозлил этим молодого человека, который был за рулем черного Lexus.
— Я так простоял меньше четырех минут, кроме того, сквозной проезд не перекрывал, можно было проехать с другой стороны дома, — рассказал шофер. — А он начал бычить. Говорит: «Я сейчас выйду и тебе морду начищу». Я такой человек, что драться не особенно боюсь, сказал ему выходить и включил камеру. А он в меня выстрелил.
Пуля из травматического пистолета попала мужчине в ногу, в тот же день он обратился за медицинской помощью: из раны у него достали резиновую пулю (справка об этом есть в распоряжении редакции). В полицию пострадавший отправился, по собственным словам, только сегодня: до этого якобы не было времени из-за занятости на двух работах.
«Это человек-собственник»
Редакция НГС нашла женщину, которая представилась бывшей женой агрессивного водителя. По словам сибирячки Веры Г. недавно мужчина стрелял по ее автомобилю Toyota Cellica.
— Это человек-собственник, он считает, что я должна с ним быть. Уже два месяца живет с другой девушкой, а ко мне все равно лезет. Врезался в мою машину, потом выстрелил в нее, — заявила девушка.
Вера рассказала что была замужем за Александром Г., в прошлом году развелась и переехала в другой район. По словам сибирячки, мужчина был неоднократно судим, в последний раз — за то, что без спросу проник в ее квартиру.
В отличие от второго пострадавшего Вера Г. обратилась в полицию в день происшествия.
— В настоящее время поступило два заявления от гражданки по факту противоправных действий гражданина в отношении нее. Сотрудниками полиции проводится проверка по обоим заявлениям, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали тогда ситуацию в полиции.
Журналист НГС попыталась связаться с самим Александром. Автомобиль, на котором передвигается мужчина, зарегистрирован на 62-летнюю Елену Геннадьевну П. К управлению автомобилем допущены два человека. На вопрос, не ее ли сын пользуется Lexus, женщина заявила, что не готова разговаривать по телефону. Вера Г. предположила, что по телефону нам ответила мать новой девушки Александра.
Давать телефон бывшего супруга журналистам Вера Г. отказалась из страха перед ним. Журналист НГС написала Александру в соцсети «ВКонтакте», однако ответа на момент публикации не получила.
Если Александр Г. захочет связаться с редакцией, НГС опубликует и его точку зрения.
Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске обстреляли автомобиль и автобус.