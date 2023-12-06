«Сказал ему выходить, а он в меня выстрелил»: водитель черного «Лексуса» открыл огонь по доставщику из-за парковки

«Это человек-собственник»

Редакция НГС нашла женщину, которая представилась бывшей женой агрессивного водителя. По словам сибирячки Веры Г. недавно мужчина стрелял по ее автомобилю Toyota Cellica.

— Это человек-собственник, он считает, что я должна с ним быть. Уже два месяца живет с другой девушкой, а ко мне все равно лезет. Врезался в мою машину, потом выстрелил в нее, — заявила девушка.

Вера рассказала что была замужем за Александром Г., в прошлом году развелась и переехала в другой район. По словам сибирячки, мужчина был неоднократно судим, в последний раз — за то, что без спросу проник в ее квартиру.