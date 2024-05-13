Мэрия Новосибирска озвучила планы на территорию возле клуба «Первомаец»: здесь будет стадион на 1000 мест

Власти пообещали, что будущее строительство никак не затронет детско-юношеский физкультурный центр «Первомаец» и стадион за ним Источник: Yandex.ru / maps











Власти Новосибирска рассказали, что произойдет на территории первомайского Пятака до 2030 года. Ранее мэрия размещала постановление о проведении межевания участка, где расположены спортивные объекты, в том числе легендарный клуб «Первомаец».



— В границах зоны планируемого размещения объектов культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия: сохранение МБУДО «Детско-юношеский (физкультурный) центр "Первомаец"», сохранение стадиона «Молодость», строительство спорткомплекса на базе клуба «Первомаец» с открытым стадионом вместимостью 1000 зрительных мест и помещениями для занятий спортом площадью не менее 3600 квадратных метров, — говорится в ответе на запрос НГС.



В новом спорткомплексе будут проводиться игры по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Сейчас проектно-сметная документация проходит госэкспертизу, после будет решаться вопрос о финансировании объекта.



— Строительство спортивного центра не затрагивает существующее здание по улице Аксенова, 21 (детско-юношеский физкультурный центр «Первомаец»), которое будет функционировать в обычном режиме. Территория МБУДО ДЮФЦ «Первомаец» в полном объеме сохраняется за образовательным учреждением и не подлежит реорганизации. Стадион «Молодость» сохраняется, его реорганизация не планируется. Организация занятий с детьми в нем продолжается по прежним планам. Будущее здание спортивного центра будет размещено в стороне от стадиона «Молодость», — добавили в мэрии.

