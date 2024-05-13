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Весна Самый жаркий день и майские грозы: что еще ждет новосибирцев в рабочую неделю — прогноз от синоптиков

Самый жаркий день и майские грозы: что еще ждет новосибирцев в рабочую неделю — прогноз от синоптиков

Температура поднимется до +27 градусов

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Температура на неделе будет скакать от +27 до +4 градусов

В Новосибирске завтра, 14 мая, будет самый жаркий день за всю неделю. После него придут похолодания и грозы. Синоптики Западно-Сибирского УГМС составили прогноз на рабочую неделю.

— Завтра к вечеру поменяется погода, будет прохождение холодного фронта через область. Самый прохладный день на этой неделе — 16 мая. Потом там идет снова повышение температуры, и на следующей неделе будет вторая волна холода, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Во вторник, 14 мая, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, в конце дня местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 5–10 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью будет +8... +10 градусов. Днем в районе ОбьГЭС температура поднимется до +25... +27 градусов, в городе +22... +24 градусов.

В среду, 15 мая, обещают кратковременный дождь, местами гроза. Ветер поменяется на северный, ночью 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 5–10 м/с. Ночью температура опустится до +9... +11 градусов, а днем обещают +13... +15 градусов.

В четверг, 16 мая, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4–9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4... +6 градусов, а днем будет +14... +16 градусов.

Новосибирские синоптики уточнили прогноз до конца мая. Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11... +14 градусов, что около нормы, а на юго-востоке области — выше нормы на 1 градус.

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